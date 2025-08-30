新莊廟街公辦都更案預計明年完工 保存歷史建物武德殿

新莊文德段公辦都更案鄰近新莊廟街，盼完工後重現昔日廟街風華。（記者賴筱桐攝）

2025/08/30 10:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年積極推動公辦都更，除了加速都市環境改善，也活化閒置市有土地或建物，其中新莊文德段目前施工中，鄰近捷運新莊站及新莊廟街，將興建2棟地上27層及33層的嶄新大樓，也保存歷史建物武德殿和百年珍貴樹木，預計明年完工，重現昔日廟街風華。

新北市長侯友宜指出，新北市推動公辦都更及財產活化，以增益、增值跟友善為三大核心，累計近年市有財產共增值144億元，同時滿足地方公用需求，改善19處警察、消防廳舍及戶政、地政、稅捐等行政機關，並提供地方18處公益設施，包括幼兒園、托育、托老日照中心、身障日照中心、活動中心、圖書館、社會住宅、出租住宅、青職基地及停車場等。

請繼續往下閱讀...

財政局長陳榮貴表示，新莊文德段公辦都更案基地鄰近捷運新莊站和新莊廟街，過去巷弄狹小，消防救災困難，公有廳舍老舊，透過都更改善周邊環境，活化市有資產，更兼顧延續歷史文化，為新北市歷史建築納入公辦都更的首例。

侯友宜說，新莊文德段施工過程中，發現樹根與歷史建物武德殿盤根錯節，樹木保存極為困難，市府堅持延續歷史文化，保留地方紋理精神，並傾聽民眾聲音，兼顧友善環境，透過調整施工動線，突破空間困境，把武德殿和當地百年茄冬樹同時保存下來，具體實踐建物與自然共存，不僅維繫歷史記憶，也讓區域發展煥然一新。

新莊文德段公辦都更案鄰近捷運新莊站和新莊廟街，將興建2棟嶄新大樓。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法