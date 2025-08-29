營造商捐資千萬助台南弱勢災屋修繕 首戶完工入厝

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德（右2）、台南市長黃偉哲（右5）向修屋的中鼎集團表達感謝。（記者楊金城攝）

2025/08/29 18:31

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲災後，台南市積極推動修繕受災戶房屋，持續有社會資源投入，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所和南市府媒合營造商中鼎集團，捐資1000萬元無償協助修繕40弱勢戶，首戶位於學甲區的民宅今天（29日）下午正式完工入厝，指揮官陳金德、台南市長黃偉哲向中鼎集團及各協力單位表達感謝，同時帶來家電和生活用品，向陳姓獨居老翁道賀。

陳金德指出，中央部會、南市府團隊媒合營造商協助修繕災屋，如低收入、中低收入戶和第6、7類特困的弱勢戶由政府免費修繕，第3、4、5類弱勢戶則媒合社會資源協助。目前媒合災屋修繕完成簽約785戶、施工中257戶、已完工331戶，盼9月底前全部完工。

請繼續往下閱讀...

中鼎集團出資修繕的首戶為居住於學甲區新榮里的88歲陳姓老翁，身障又獨居，生活困難。中鼎集團出工修繕僅花3天即完成，學甲區長張明寶說，公所配合安置、室內淨空及廢棄物清運，加速修繕完工。

陳金德、黃偉哲當面向中鼎集團總裁余俊彥致謝，並帶來家電、生活用品關懷慰問陳翁，陳金德也說，除原有5萬元家園復原慰助金外，賑災基金會加碼發給10萬元慰助金；陳翁相當感動。

黃偉哲指出，在前進指揮所媒合下，中鼎集團慷慨捐資協助受災戶修繕房屋，中央與市府通力合作，中鼎不僅修復屋頂，也同步整理屋內環境，以實際行動落實公益，充分展現企業的社會責任。

中鼎集團在台南認養40戶弱勢戶災屋修繕，首戶在學甲完工入厝。（記者楊金城攝）

陳金德（右3）、黃偉哲（左4）帶來家電和生活用品，向陳姓獨居老翁道賀災屋修繕完工入厝。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法