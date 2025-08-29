靠讀唇語學操作機械 重度聽障生考上台科大

林冠佑最喜歡的是《哈利波特：混血王子的背叛》，他認為這本書不僅有推理成分，更有不能光看表面、須了解背後真相的深意。（台科大提供）

2025/08/29 14:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科技大學今天舉辦新生入學指導活動，其中機械系大一新生林冠佑雖然重度聽障，與人交談互動甚至上課學習機械操作，都得靠唇語，但他憑著遇到困難立即發問，準備考試期間更讀到晚上9點，努力不懈終於考上理想學校，他盼望外界能夠看到他的內在，而非外部缺陷。

今年台科大共有1477位大一新生，透過身心障礙甄試入學的林冠佑是亮點之一。他表示，自己先天聽力受限，從小十分在意外界眼光，內心也曾自卑，即使戴了助聽器，有時也會模糊不清，在環境吵雜時，更是難以分辨清楚。新冠疫情期間，大家戴著口罩，他更是沒辦法憑藉唇語來理解對方正在說些什麼，只能頻頻追問，過程充滿挑戰。

請繼續往下閱讀...

聽障也讓林冠佑在學習上面臨挑戰，他舉例，就讀技高期間，在課程中操作機械，有時會有困難，但他會課後主動詢問老師。如今進入大學，他將保持積極態度，若在學習上有不足，必定立刻向師長或同儕求助。

為了考取台科大，林冠佑投注大量精力準備，他提到，自己從高二下學期開始每週4天讀書到晚上9點，高三更將晚自習延長到9點半才結束。不過，儘管課業繁重，還是會閱讀課外書籍，最喜歡的是《哈利波特：混血王子的背叛》，這本書不僅有推理成分，更有不能光看表面、須了解背後真相的深意。如同寓意一樣，他希望週遭眾人能夠看到他的內在，而不只是聽障生身分。

台科大表示，林冠佑的故事，不僅是大一新鮮人努力追夢的毅力與勇氣，更是展現教育資源、師生支持與自我堅持所能帶來的力量，身心障礙並非限制，而是需要更多理解與陪伴的契機。

在今天新生入學指導活動中，校長顏家鈺以校訓「精誠」勉勵新生精於做事、誠於待人，並期許同學在專業能力之外，更能兼具人文素養與國際視野，成為台科大所培養的「π型人才」。

就讀技高期間，林冠佑坦言，在課程中操作機械，有時會有困難，但他會課後主動詢問老師。（台科大提供）

台科大校長顏家鈺今於新生入學指導活動致詞。（台科大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法