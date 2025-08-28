為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七夕脫單必看！女生斬爛桃花 月老怎麼拜不NG

    台中西屯區慈德慈惠堂月老殿，這兩天已有女大生前往參拜。（記者許國楨攝）

    台中西屯區慈德慈惠堂月老殿，這兩天已有女大生前往參拜。（記者許國楨攝）

    2025/08/28 22:43

    〔記者許國楨／台中報導〕明天是七夕情人節，台中西屯區慈德慈惠堂月老殿是全台十大靈驗月老廟之一，這兩天已湧入大批信眾參拜，不少單身男女希望祈求好姻緣，也有情侶與夫妻祈願感情更穩固，一位即將升大三的張姓女大生說，除了拜託月老幫她斬掉爛桃花，也希望能找到理想的對象。

    廟方說，拜月老不僅求桃花還能牽引姻緣、財緣、官緣等好運，也整理參拜流程、供品準備及禁忌，供民眾一次掌握。

    一、拜月老準備什麼？

    ．百合花一對：象徵百年好合。

    ．甜食或水果3或5樣：巧克力、餅乾、糖果，寓意感情甜蜜溝通良好。

    ．紅棗、桂圓：祈求早日覓得良緣，婚後早生貴子。

    ．糖果與砂糖：又稱喜糖，常準備6盒，寓意六六大順。

    ．五色繩、湯圓、鮮花：增加誠意，象徵圓滿與五行合和。

    二、怎麼拜才靈？

    1. 點燃清香，向月老稟報姓名、農曆生日、地址與感情狀態。

    2. 說明理想對象條件（如性格、身高、外貌、經濟狀況等）。

    3. 誠心祈求後，可擲筊請月老賜籤，並請廟方人員解籤。

    三、拜月老六大注意事項

    1. 服裝忌過於暴露、拖鞋、破洞褲，宜端莊整齊。

    2. 清香不可用口吹熄，須以手揮動搧滅，避免「吹散姻緣」。

    3. 態度須虔誠，切勿抱持好奇或戲謔心態。

    4. 避免戴帽子、口罩、墨鏡，要讓月老清楚看到容貌。

    5. 廟中不可喧嘩，宜輕聲細語，注意禮節。

    6. 感情須專一，不可腳踏兩條船，否則姻緣易破。

    慈惠堂堂主陳瑞寶提醒，無論單身、戀愛中或已婚，只要心誠則靈，都能獲得月老庇佑，七夕情人節不僅是脫單好時機，更是為愛情、家庭與人生添運的關鍵日子。

    以上為民俗說法 僅供參考

    女大生在七夕前夕寄信給月老。（記者許國楨攝）

    女大生在七夕前夕寄信給月老。（記者許國楨攝）

    慈惠堂堂主陳瑞寶提醒民眾如何拜月老。（記者許國楨攝）

    慈惠堂堂主陳瑞寶提醒民眾如何拜月老。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播