七夕脫單必看！女生斬爛桃花 月老怎麼拜不NG

台中西屯區慈德慈惠堂月老殿，這兩天已有女大生前往參拜。（記者許國楨攝）

2025/08/28 22:43

〔記者許國楨／台中報導〕明天是七夕情人節，台中西屯區慈德慈惠堂月老殿是全台十大靈驗月老廟之一，這兩天已湧入大批信眾參拜，不少單身男女希望祈求好姻緣，也有情侶與夫妻祈願感情更穩固，一位即將升大三的張姓女大生說，除了拜託月老幫她斬掉爛桃花，也希望能找到理想的對象。

廟方說，拜月老不僅求桃花還能牽引姻緣、財緣、官緣等好運，也整理參拜流程、供品準備及禁忌，供民眾一次掌握。

請繼續往下閱讀...

一、拜月老準備什麼？

．百合花一對：象徵百年好合。

．甜食或水果3或5樣：巧克力、餅乾、糖果，寓意感情甜蜜溝通良好。

．紅棗、桂圓：祈求早日覓得良緣，婚後早生貴子。

．糖果與砂糖：又稱喜糖，常準備6盒，寓意六六大順。

．五色繩、湯圓、鮮花：增加誠意，象徵圓滿與五行合和。

二、怎麼拜才靈？

1. 點燃清香，向月老稟報姓名、農曆生日、地址與感情狀態。

2. 說明理想對象條件（如性格、身高、外貌、經濟狀況等）。

3. 誠心祈求後，可擲筊請月老賜籤，並請廟方人員解籤。

三、拜月老六大注意事項

1. 服裝忌過於暴露、拖鞋、破洞褲，宜端莊整齊。

2. 清香不可用口吹熄，須以手揮動搧滅，避免「吹散姻緣」。

3. 態度須虔誠，切勿抱持好奇或戲謔心態。

4. 避免戴帽子、口罩、墨鏡，要讓月老清楚看到容貌。

5. 廟中不可喧嘩，宜輕聲細語，注意禮節。

6. 感情須專一，不可腳踏兩條船，否則姻緣易破。

慈惠堂堂主陳瑞寶提醒，無論單身、戀愛中或已婚，只要心誠則靈，都能獲得月老庇佑，七夕情人節不僅是脫單好時機，更是為愛情、家庭與人生添運的關鍵日子。

以上為民俗說法 僅供參考

女大生在七夕前夕寄信給月老。（記者許國楨攝）

慈惠堂堂主陳瑞寶提醒民眾如何拜月老。（記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法