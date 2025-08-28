為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2度咬人比特犬Lucky雲林展開重生之路 新飼主花40萬改造籠子

    比特犬Lucky。（記者黃淑莉攝）

    比特犬Lucky。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/28 13:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台北市比特犬Lucky今年3月連續2次咬傷人，飼主被依動物保護法裁處罰鍰5萬及9萬元，Lucky被沒入後公開領養，雲林愛狗人士蔡禮謙不忍Lucky可能被安樂死，提出領養申請，經過數個月準備工作，昨（27）日台北市政府動物保護處派了10多人專程將Lucky送到雲林。

    領養Lucky過程不容易，蔡禮謙除花費40多萬元，為Lucky搭建30多坪的專屬活動空間，包括圍籬提高至210公分地面以混凝土，還有設有3道門，確保狗與人安全，北市動保處人員前往來雲林實勘好幾次才核定，昨天下午大陣仗將Lucky送到雲林；蔡禮謙說，他還跟動保處人員開玩笑說，他們好像在押解重刑犯一樣。

    蔡禮謙表示，Lucky剛到時有點焦躁咬鐵網，待牠較穩定後上前隔著鐵網安撫，隨後有餵食，晚上也盯著監視器看到今天清晨3點多，牠情緒穩定靜靜睡覺，早上以羊肉加飼料拌牛奶餵食。

    蔡禮謙指出，領養Lucky的動機是知道有幾個原有意領養的人放棄後，若一直沒人認養Lucky可能被安樂死，自己家中就有養比特犬，專程前往台北看牠，覺得還是「可教化」，且根據友人轉述才驚覺，原來在Lucky大約3歲大時他就曾在愛犬人士聚會中看過，實在不忍心。

    蔡禮謙說，他養狗5年多，家中養了10多隻大型犬，對各種狗有一定認識，也與許多訓犬師成為好友，從狗的一些動作、叫聲知道牠們是高興、生氣還是在撒嬌，從多年經驗觀察Lucky本性是好的，主要是前飼主太寵牠。

    蔡禮謙表示，Lucky在動保處收容的籠子中像「死刑犯」，若他領養後還只是關著牠，就像被判「無期徒刑」，牠已經10多歲，接下來他會與原來的訓犬師合作慢慢訓練，讓牠可以再走出來，在避免接觸其他狗、人的安全環境下，讓牠自由奔跑，開啟後半段快樂「狗」生。

    蔡禮謙隔著鐵網安撫Lucky。（記者黃淑莉攝）

    蔡禮謙隔著鐵網安撫Lucky。（記者黃淑莉攝）

    蔡禮謙十分愛狗，家中飼養10隻大型犬，也有一隻比特犬「米魯」。（記者黃淑莉攝）

    蔡禮謙十分愛狗，家中飼養10隻大型犬，也有一隻比特犬「米魯」。（記者黃淑莉攝）

    蔡禮謙花40多萬元為Lucky打造的專屬空間。（記者黃淑莉攝）

    蔡禮謙花40多萬元為Lucky打造的專屬空間。（記者黃淑莉攝）

