南投首辦國慶焰火 兩個高處觀賞點揭曉

南投首辦國慶焰火，10月10日晚間8點將於貓羅溪畔施放。此為南投燈會於貓羅溪畔施放焰火情形。（南投縣政府提供）

2025/08/28 07:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔，縣政府正如火如荼展開相關活動規劃工作，10月10日施放焰火當天，除於南投縣會展中心主會場安排大型市集及精彩歌舞表演外，也將在易經大學及旺來產業園區設置兩個高處觀賞點，讓民眾從不同視角觀賞七彩絢爛的國慶焰火，留下最美好的回憶。

據了解，今年國慶焰火將於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺施放，預計從晚間8點施放至8點40分左右，因適逢南投縣舉辦一年一度的世界茶業博覽會，縣府規劃讓來自全國各地的民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並與在台中市舉辦的國慶晚會聯合行銷，以創造最大的觀光效益。

南投縣政府指出，為分散車流與人潮，當天將於草屯、名間及中興新村周邊設置接駁站，民眾可從茶博會場直接搭乘接駁車至貓羅溪畔的南投縣會展中心主會場觀賞焰火，也可選擇將車輛停放於接駁站，再搭接駁車至會場。

此外，縣府與南投市公所目前也於八卦山上的易經大學及旺來產業園區，規劃設置兩個高處觀賞點。其中易經大學占地約28公頃，是撼龍步道的終點站，居高臨下，視野極佳，將是觀賞國慶焰火絕佳地點，預計也將採接駁方式，將民眾接駁至這兩個高處觀賞點賞焰火。

南投建縣首辦國慶焰火，將於八卦山上的易經大學設置高處觀賞點。（記者張協昇攝）

南投建縣首辦國慶焰火，位於會展中心的主會場將有大型市集及歌舞表演。（記者張協昇攝）

