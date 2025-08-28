台南早產兒今轉院林口長庚 她懇求「禮讓救護車」引網友萬人聲援

有女網友透露，因為早產兒有呼吸問題，預計今天上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，期間都需要插管，她呼籲大眾希望駕駛人能禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險，該文發出後引發網友迴響，紛紛轉貼這項消息。（圖擷自臉書）

2025/08/28 07:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團發文透露，因為早產兒有呼吸問題、需要插管，預計今天上午9時將從台南成大轉院到林口長庚，預計路線會沿國道一號北上，她呼籲駕駛人禮讓救護車，希望減少呼吸管掉落的風險；該文發出後引發數以萬計網友熱烈迴響，紛紛轉貼消息奔相走告。

張姓女網友昨日下午在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」PO出一張小寶寶的照片，並發文表示，「週四早上9點多會從台南成大轉院到林口長庚，路程預計3小時左右抵達。因爲早產兒呼吸問題轉院，所以整個過程都需要插管，想請這段時間如果有上國道1號的朋友，遇到救護車再麻煩禮讓，減少因變換車道導致呼吸管掉落的風險」、「拜託大家，真的非常謝謝」！

該文發出後隨即引發網友迴響，除了有超過2.3萬名網友按讚，也有近7千次分享轉貼，網友也紛紛留言打氣「祝福一路平安！早日康復！」、「希望家長請警察幫忙，祝褔孩子平安健康長大」、「祝寶寶平安健康順利」，也有網友建議「可以請國道警察幫忙開道」、「家屬可以考慮求助國道紅斑馬接力前導，他們會很樂意協助救命的」。

