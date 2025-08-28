中午紫外線達危險級！桃園以北飆38度 午後中南部防雷雨

中央氣象署表示，今桃園以北高溫可能來到38度左右，中午紫外線偏強，易達過量甚至危險等級。（資料照）

2025/08/28 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（28日）花東地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區也有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴，午後在中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，且有較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，桃園以北及中南部近山區溫度會更高一些，尤其桃園以北局部甚至可能來到38度左右，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，27至34度；馬祖晴時多雲，27至31度。

空氣品質方面，雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

明天（29日）東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

週六（30日）至下週一（9月1日）水氣稍增多；週六東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週日（31日）至週一東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

下週二（9月2日）至週三（9月3日）東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 39 30 ~ 40 32 ~ 39 29 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

