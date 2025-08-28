今明各地酷熱北部上看38度 東部及屏東午後易有雷雨

「林老師氣象站」指出，由於太平洋高壓太過強勢，促使位於南海的93W只能由東向西運動，朝海南島的南側繼續前進，預估後續成颱機會非常低。（圖擷自臉書）

2025/08/28 07:31

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受太平洋高壓強勢影響，今日至週六各地高溫炎熱，北部上看38度，東部及屏東午後易有陣雨或雷雨，且須留意大雷雨發生。而目前位於南海的熱帶擾動緩慢發展，但預估成颱機會低，不過下週在台灣東方遠海預估仍有其他熱帶系統活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓太過強勢，促使位於南海的93W只能由東向西運動，朝海南島的南側繼續前進。

因為即將進入一個垂直風切較大的海域，93W將會有2種不同的命運。其一為，最快在今、明2天，就再形成為熱帶性低氣壓，但是後續成颱機會非常低。其二為，因環境及本身條件都不優的情況下，93W連熱帶性低氣壓都升級不了，最後以熱帶擾動，度其慘澹一生。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴時多雲，高溫炎熱；今日北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；需注意大雷雨的發生。

吳德榮表示，下週日至週三南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天位於南海的「熱帶擾動」緩慢發展，成颱條件「中等」、機率略調高至50%。最新歐洲系集模式模擬顯示，系集平均路徑偏西北西，動向似「劍魚」，個別模擬則分散兩側、強度偏弱。

吳德榮也指出，最新模式模擬也顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

