為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明各地酷熱北部上看38度 東部及屏東午後易有雷雨

    「林老師氣象站」指出，由於太平洋高壓太過強勢，促使位於南海的93W只能由東向西運動，朝海南島的南側繼續前進，預估後續成颱機會非常低。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，由於太平洋高壓太過強勢，促使位於南海的93W只能由東向西運動，朝海南島的南側繼續前進，預估後續成颱機會非常低。（圖擷自臉書）

    2025/08/28 07:31

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受太平洋高壓強勢影響，今日至週六各地高溫炎熱，北部上看38度，東部及屏東午後易有陣雨或雷雨，且須留意大雷雨發生。而目前位於南海的熱帶擾動緩慢發展，但預估成颱機會低，不過下週在台灣東方遠海預估仍有其他熱帶系統活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於太平洋高壓太過強勢，促使位於南海的93W只能由東向西運動，朝海南島的南側繼續前進。

    因為即將進入一個垂直風切較大的海域，93W將會有2種不同的命運。其一為，最快在今、明2天，就再形成為熱帶性低氣壓，但是後續成颱機會非常低。其二為，因環境及本身條件都不優的情況下，93W連熱帶性低氣壓都升級不了，最後以熱帶擾動，度其慘澹一生。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴時多雲，高溫炎熱；今日北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；需注意大雷雨的發生。

    吳德榮表示，下週日至週三南方水氣稍多，各地多雲時晴，高溫微降、北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天位於南海的「熱帶擾動」緩慢發展，成颱條件「中等」、機率略調高至50%。最新歐洲系集模式模擬顯示，系集平均路徑偏西北西，動向似「劍魚」，個別模擬則分散兩側、強度偏弱。

    吳德榮也指出，最新模式模擬也顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播