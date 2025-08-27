為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    打造行人友善環境 苗栗市4900萬優化32路口

    苗栗市建功國小路口改善示意圖。（苗栗市公所提供）

    苗栗市建功國小路口改善示意圖。（苗栗市公所提供）

    2025/08/27 16:38

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所打造行人友善環境，獲國土管理署永續提升人行安全計畫核定經費4900萬元，將辦理北苗地區包括建功國小在內的中山路、中正路段32處路口優化，規劃擴大人行道角隅、縮短行人穿越線距離，維護行人安全。

    苗栗市公所今（27）日舉行第2次市政顧問會議，苗栗市長余文忠主持意見交流，氣氛熱絡，副縣長邱俐俐也到場致意，並肯定市政推動須集思廣益，才能精準回應市民需求。

    市公所簡報近期施政成果與未來規劃，包括交通改善、老舊社區再生、青年就業、長照服務與智慧城市等政策，並宣布公所最近甫獲得國土署核定永續提升人行安全計畫，中央補助4312萬元、公所配合588萬元，將優化中山、中正路32處路口。

    市公所說明，計畫範圍內涵蓋機關、學校、商業區、住宅區等交通中高流量道路，但各路口缺乏行人安全停等空間、人行道間串聯動線不清楚及部分入口未設置行人穿越道等。

    市公所規劃將路口人行道導角擴大，依規定設置無障礙斜坡道及導盲設施，過路段設置行人穿越線，視各路口狀況調整行人穿越道之退縮距離，減少人車衝突發生危險。

    公所說，工程也將辦理號誌、路燈共桿，要求管線下地，讓市容更整齊清爽；施工前還會辦理地方說明會，預計明年初工程招標，後年春節前完工。

    苗栗市公所舉行第2次市政顧問會議，苗栗市長余文忠主持。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所舉行第2次市政顧問會議，苗栗市長余文忠主持。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所舉行第2次市政顧問會議，彼此意見交流，氣氛熱絡。（苗栗市公所提供）

    苗栗市公所舉行第2次市政顧問會議，彼此意見交流，氣氛熱絡。（苗栗市公所提供）

