    首頁　>　生活

    路竹高中老校舍拆除重建 融合自然生態、科技意象新教學大樓外觀曝

    路竹高中新教學大樓規劃為地上4層，將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心和教師辦公室等多功能空間。（高雄市政府新工處提供）

    路竹高中新教學大樓規劃為地上4層，將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心和教師辦公室等多功能空間。（高雄市政府新工處提供）

    2025/08/27 16:22

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立路竹高中有3棟屋齡逾6、70年的校舍被鑑定為危樓，雖經評估無立即危險，但教育局仍決定拆除重建，工務局新建工程處說，已正式啟動路中新教學大樓規劃設計，拆除老舊校舍，興建地上4層新式教學大樓，打造融合自然生態與科技意象的智慧學習基地。

    新工處說，路中新教學大樓規劃為地上4層，將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心和教師辦公室等多功能空間，考量南部氣候炎熱，新大樓特別在設計上重視通風及遮陽，建築朝向西南邊開口，引入涼風，搭配外牆格柵和立面凹窗等設計，有效擋住陽光，保持室內涼爽，節能省電。

    學校鄰近路竹科學園區，大樓外觀設計靈感來自電腦晶片，牆面設計呈現獨特紋理，充滿現代感與科技氛圍，也呼應學校重視學習與創新的精神。

    工務局長楊欽富說，新教學大樓設計以「以屋就樹」為核心理念，配合校內原有樹木，而非砍除樹木後再新建，設計保留原有校區大部分榕樹和菩提樹群，周圍規劃為戶外教學場域及特色生態教室，讓學生能在樹蔭下上課、討論與交流，更貼近自然，讓學習變得更豐富有趣。

    為串聯校園整體動線，呼應鄰近路科科技氛圍，規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊，當陽光灑落，走廊呈現如「光子」穿梭電路的視覺效果，展現濃厚科技感，也象徵知識的流動與傳遞。

    高雄市工務局新建工程處正式啟動路竹高中新教學大樓規劃設計。（記者蘇福男攝）

    高雄市工務局新建工程處正式啟動路竹高中新教學大樓規劃設計。（記者蘇福男攝）

    為串聯校園整體動線，呼應鄰近路科科技氛圍，路中規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊。（高雄市政府新工處提供）

    為串聯校園整體動線，呼應鄰近路科科技氛圍，路中規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊。（高雄市政府新工處提供）

