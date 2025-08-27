台東綠能首重地熱、小水力及生質能 放眼鑽探「地心」

台東縣府舉辦綠能論壇。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府連續昨天及今天舉辦「2025台東綠能論壇」，聚焦深層地熱、智慧微電網、地方參與、公民電廠四大核心主題，縣長饒慶鈴強調發展不破壞環境的再生能源，期待與部落、社區合作，持續推動地熱、小水力及生質能發電。論壇中還特別策劃「直擊地心能源」專題，放眼未來鑽探深層地熱。

兩天的綠能論壇規劃4大專題，在「直擊地心能源，深層地熱的優勢與挑戰」中，成功大學謝秉志教授指出，深層地熱相較於傳統淺層地熱，具有供應穩定、能提升能源自主性的優勢，但仍需克服高昂的鑽探成本、專業技術門檻；「智慧微電網：強化城市韌性的關鍵解方」由台灣電力公司配電處綠能組李信璋組長主講。他強調，隨著分散式能源趨勢興起，智慧微電網在強化地方電力自給自足及提升災害下的供電韌性上扮演重要角色。透過智慧化管理平台，當災害來臨時，微電網能夠發揮獨立運作特性，為偏鄉、離島、部落乃至各個社區提供自主電力，成為能源轉型下不可或缺的基礎建設。

工業技術研究院研究員黃至弘說，地熱開發不應僅侷限於能源面向，更要納入地方參與、產業觀光、文化尊重與社會信任的建立。「能源是共有的：公民電廠與地方共享的可能性」則由台北大學公共事務學院林木興助理教授分享。他強調公民電廠透過居民共同投資與管理，不僅能提升能源自主性，更能促進地方經濟與社會永續，讓能源成為公共財，實現共享共利。

