    首頁　>　生活

    沒有蜜月期！石崇良接衛福部長 醫改會列出「不能等的功課」

    醫改會期許石崇良當一位解決問題、以民為念、勇於改革的衛福部長。（資料照）

    醫改會期許石崇良當一位解決問題、以民為念、勇於改革的衛福部長。（資料照）

    2025/08/27 15:22

    〔記者林惠琴／台北報導〕新任衛福部長確定由健保署長石崇良升任，台灣醫療改革基金會表示，石崇良歷練完整，從臨床急診到衛政規劃皆有豐富經驗，且與民間團體互動多年，但此刻擔任部長，任務一點都不輕鬆，點名完善醫事查詢系統、搶救崩潰醫療第一線等功課不能等，期許當一位解決問題、以民為念、勇於改革的部長。

    醫改會指出，疫情過後，醫療體系正站在懸崖邊，就醫需求反彈、急診壅塞淪為戰場、護理人力大逃亡、急重症醫師心灰意冷、健保財務瀕臨破產等，這些都是實實在在、正在發生的崩潰。

    醫改會對石崇良提出3大期許，首先是「解決問題」，坦言石崇良在此刻擔任部長，任務一點都不輕鬆，必須面對國際藥價上揚、物價飆漲影響醫療供應、缺藥危機頻傳，以及國內慢性病照護落後諸國、轉診失靈、健保赤字擴大、支付標準落後、醫護持續血汗。

    醫改會強調，民眾不要粉飾太平的化妝師，不要表面工夫的作秀者，不要檯面下私相授受的交易員，而是必須坦承告知問題何在、如何因應、需要多少經費與時間、達成什麼目標，且願意面對不同利害關係、民間多元溝通，才是重建信任的第一步。

    其次是「以民為念」。醫改會喊話，醫療與社福的本質是「人照顧人」，是勞力與知識密集的工作，請不要陷入美化數字的績效管理當中；這要完整而專業的團隊、足夠的裝備、合理且友善的勞動條件，以及反映價值的支付制度。

    再來是「勇於改革」。醫改會指出，醫療與社福也是各種利益角力的戰場，核心課題是分配正義。民眾要的是，敢於打破既有的、不正義的權力與利益結構、勇於任事、以民為念，並能堅持社會正義的改革者。

    醫改會強調，新任部長肩負使命，任重而道遠，拖太久的功課不能一等再等，包含完善「醫事查詢系統」終結性暴力包庇體系；搶救護理人力荒、急診壅塞與病床關床等崩潰第一線；監測日益蓬勃的自費醫療發展、推動友善職場與醫療法修法保障醫護勞動人權、重建健保公平的支付正義。

    熱門推播