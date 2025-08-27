全國最高橋墩94公尺！苗縣打通泰安直達雪見「最後一哩路」

苗栗縣政府打通雪霸國家公園至雪見遊憩區「最後一哩路」，規劃苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁，工程總經費14.5億元。（圖由苗縣府提供）

2025/08/27 14:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府打通雪霸國家公園至雪見遊憩區「最後一哩路」，規劃苗62-1線跨越大湖溪河谷橋梁，工程總經費14.5億元，但3次流標。經修正路線縮短，近期將再度招標，其中也造就高達94公尺的橋墩，完成後將會是全國最高，也預期可縮短泰安溫泉區與雪霸國家公園雪見遊憩區間約40分鐘車程，促進觀光發展。

泰安溫泉區位處前山、雪見遊憩區位處後山，兩區為大湖溪谷阻隔。多年來，縣府持續爭取經費銜接，已部分施工約近2.3公里，還有近1.2公里尚未完成，於2021年獲內政部核定補助12億6千多萬元。

縣府交通工務處表示，尚未完成的道路工程計畫路線將由苗62-1線大興村大平地區，向東南延伸後，跨越大湖溪，接中興村新興部落司馬限林道，得跨越大湖溪，且位處海拔約1千公尺山區，於去年4月份上網發包，但因原物料上漲及工區偏遠等因素，3次招標均因無廠商投標以致流標。

交工處指出，後經檢討併國土管理署討論修正，拉直路線，以提高投標意願，經審查同意通過。其中橋樑部分原規劃路線約980公尺，設計有15座橋墩及4座橋台，修定後縮短為525公尺，設計為5座橋墩及2座橋台，其中P3橋墩高達94公尺，將會是全國最高，近日內招標，工期1620個日曆天完工。

當地縣議員劉美蘭表示，全鄉期望這條道路開通已久，一旦打通後，前山南3村的村民要到後山北5村、鄉公所，就不需要繞道大湖，至少省了40分鐘車程，且溫泉與雪霸國家公園雪見遊憩區，是泰安鄉重要觀光資源，串聯後將帶動鄉內觀光更上層樓，期待早日開工。

工程規劃經修正路線縮短，近期將再度招標，其中也造就高達94公尺的橋墩，完成後將會是全國最高。（圖由苗縣府提供）

