步步驚心！中市導盲磚遭批「引導」撞上車阻 建設局：進行總體檢

市議員陳雅惠批位東區有一處人行道導盲磚竟導引撞上車阻。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/26 09:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市多處人行道相當不友善，被各類障礙物佔據，民進黨議員陳雅惠表示，人行道上有「障礙物」不但影響一般行人，更影響視障者，有民眾向她反映，東區精武車站附近，導盲磚動線直通車阻及安全導桿等障礙物，形同引導視障者去「撞牆」，相當危險，要求全面盤點全市導盲磚設置情形並優先改善高風險路段。

建設局表示，目前部分區域因增設車阻或安全導桿，進而導致導盲動線不夠順暢，造成行人不便，市府已將此列為優先改善重點，未來將於１個月內逐步完成全市導盲設施總體檢。

根據市府統計，截至2025年7月底，台中市單純視覺障礙者有6326人、多重障礙含視覺障礙者1068人，共計7394人。

議員陳雅惠表示，日前接獲民眾陳情指出，精武車站往太原車站方向、兒童設施旁的人行道，導盲磚動線緊貼電箱，甚至直通車阻前，旁邊還有高低落差，視障朋友如按照導盲磚前行，恐直接撞上、跌倒受傷，安全令人捏一把冷汗。

她到場勘查，發現導盲磚與障礙物距離貼近，有的甚至設在下坡或斜面末端，拐杖一觸即是硬物，根本來不及反應；部分磚面還有破裂、凹陷，一不小心就可能絆倒，而導盲磚原本是保障安全的設施，如今卻淪為「導盲變導撞」的陷阱，顯示規劃單位嚴重脫離使用需求，要求全面盤點改善。

建設局表示，現行導盲設施改善均依循內政部國土管理署「市區道路人行道路口導盲設施設計指南」辦理，在路口設置「警示帶」及「定位帶」，協助視障者安全辨識通行方向。未來將於１個月內逐步完成全市導盲設施總體檢，並依民眾生活熱區與使用需求分階段推動改善，以符合無障礙環境標準。

市議員陳雅惠批位東區有一處人行道導盲磚竟導引撞上安全導桿。（記者蘇金鳳攝）

市議員陳雅惠批位東區有一處人行道導盲磚上有凸出物，非常危險。（記者蘇金鳳攝）

