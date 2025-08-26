澎湖至基隆藍色公路11小時航程 讓旅客為之卻步

澎湖輪開航馬公至基隆限定航線，來回22小時令民眾卻步。（澎湖縣政府提供）

2025/08/26 08:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年推出的「藍色公路海洋觀光嘉年華」澎湖—基隆航線，昨（25）日晚間自馬公港正式啟航，由澎湖縣長陳光復領軍250人搭乘「澎湖輪」展開3天2夜的海上旅程。航程長達11小時，澎湖輪又僅有3間公設衛浴設施，讓遊客為之卻步，限定試辦恐將成為絕響，外界認為不具競爭力。

「澎湖輪」自2023年9月投入營運，負責高雄—澎湖固定航線，可搭載旅客600人，設有60間臥鋪、300個座位，不僅提供舒適交通，也肩負運輸民生物資的重要任務。船上設有親子室、咖啡廳及臨海露天休憩區，乘坐舒適且視野開闊。但要轉型成為觀光客輪，休閒遊憩措施則顯不足，因此即使打著限定試辦口號，攬客仍不及一半。

此次首航行程於25日晚間自馬公港出發，26日上午抵達基隆後參訪故宮、中午暢遊十分瀑布及老街，傍晚品嚐基隆廟口美食，並於晚間8時返航，27日清晨抵達馬公。旅客在船上過夜，省去2晚住宿，還能享受觀星、迎曙光、魔術表演、歌手獻唱與電影欣賞等多元活動，體驗國內類郵輪旅遊的新風貌。但來回22小時船程，都是遊客卻步的主要考量。

今年「藍色公路海洋觀光嘉年華」共推出5條航線，包含3條限定試辦及2條固定航線：限定試辦：7月25-27日基隆-花蓮、8月14-18日布袋-澎湖-金門、8月25-27日基隆-澎湖。固定航線：7-9月台南安平-澎湖馬公、預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

澎湖輪效法類郵輪行程，船上卻僅有歌手、魔術表演及電影欣賞。（澎湖縣政府提供）

