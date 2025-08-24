大罷免0:31網稱白沙屯媽祖神預言 拱天宮：媽祖慈悲

有網友稱白沙屯媽祖婆神預言大罷免結果。（資料照）

2025/08/24 16:09

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕公民團體發起的罷免藍委活動，23日投票揭曉後皆未成功，加上7月26日先出爐的罷免結果，大罷免以0:31並未成功罷免掉任何一席藍委，部分網友也稱知名的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆籤詩早已預言大罷免結果，並稱媽祖婆根本是「神預言」。拱天宮廟方則表示，媽祖婆慈悲，不希望看到亂象、社會撕裂，至於籤詩內容是否與大罷免相關則不予置評。

有網友稱在大罷免、7月26日首波投票前曾向白沙屯拱天宮媽祖婆求籤詩，得到第66首籤詩內容為「詭計陰謀日益精，神目如電雷霆驚，人有千算天有一算，自作自受最分明」。

請繼續往下閱讀...

而該籤詩在726及823罷免案後，瘋傳至社群引起討論，不少網友震驚直呼媽祖籤詩有夠準，「媽祖慈悲，有勸過了，他們不聽」、「太神啦」等，引發各界討論。

對此，拱天宮管理委員會主委洪文華表示，網路流傳的籤詩並非廟方所抽出，不代表廟方立場，廟方也不知道是何人所求，對於媽祖婆神預言說法，廟方不多加評論。

拱天宮總幹事陳春發則說，白沙屯媽祖婆向來慈悲，不希望見到社會對立、撕裂，政治、社會要能夠安定，他並不了解籤詩內容，每個人有各自解讀，對於網友說法不予置評。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法