管教孩子的廟！蘇澳頂寮城隍廟斜槓服務開學日前詢問度增加

蘇澳頂寮城隍廟供桌有不少家長帶來子女穿過衣物，上面壓著竹棍，請求神明代為管教。（記者江志雄攝）

2025/08/24 09:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳頂寮城隍廟標榜是座「管教孩子的廟」，不少家長拿著子女穿過衣物置於廟內供桌，壓上1根竹棍，請求神明代為管教，隨著開學日逼近，外界詢問度增加。廟方今天（24日）回應，供桌上已擺滿120件衣物，半年後才有空位。

台灣民間信仰中，城隍爺主要掌管陰間司法，守護地方平安，蘇澳頂寮城隍廟主祀的城隍爺公及城隍嬤，提供代為管教子女的「斜槓服務」，主委林瑞芳強調，這項習俗延續10多年來，不收取費用，傳統信仰心誠則靈，絕非迷信。

林瑞芳今天受訪時說，2007年1名嫁到外地的頂寮里婦女，因子女不聽話，讓她相當苦惱，經求神問卜，回到頂寮城隍廟，把子女穿過衣物放在供桌上，也許是因緣巧合，孩子行為舉止後來步上正軌，消息傳出，其他家長如法炮製，「管教孩子的廟」封號不脛而走。

林瑞芳說，頂寮城隍廟的擺放衣物請神明代為管教，採取預約登記制，攜帶1件穿過衣物到廟，廟方備有60公分長的竹棍，把竹棍壓在衣物上方，象徵交給神明管教，廟內主殿神龕前供桌最多可放置120件，目前全部擺滿，到廟求神許願的父母來自全國各縣市，登記候位者已經排到半年以後了。

宜蘭縣某國小校長造訪頂寮城隍廟後上網PO指出，「聽朋友提到這家廟神威赫赫的神奇故事，於是好奇去朝拜，果然整個供桌都是竹棍喔」，並針對竹棍留言說，「這應該未違反體罰規定吧」，妙言妙語引起網友熱議。

蘇澳頂寮城隍廟供桌上擺滿120件衣物，半年後才有空位。（記者江志雄攝）

蘇澳頂寮城隍廟主祀城隍爺公及城隍嬤。（記者江志雄攝）

主委林瑞芳（如圖）說，廟方提供60公分長竹棍，壓在供桌的衣物上。（記者江志雄攝）

蘇澳頂寮城隍廟標榜是座「管教孩子的廟」。（記者江志雄攝）

