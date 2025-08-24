為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    管教孩子的廟！蘇澳頂寮城隍廟斜槓服務開學日前詢問度增加

    蘇澳頂寮城隍廟供桌有不少家長帶來子女穿過衣物，上面壓著竹棍，請求神明代為管教。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟供桌有不少家長帶來子女穿過衣物，上面壓著竹棍，請求神明代為管教。（記者江志雄攝）

    2025/08/24 09:23

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳頂寮城隍廟標榜是座「管教孩子的廟」，不少家長拿著子女穿過衣物置於廟內供桌，壓上1根竹棍，請求神明代為管教，隨著開學日逼近，外界詢問度增加。廟方今天（24日）回應，供桌上已擺滿120件衣物，半年後才有空位。

    台灣民間信仰中，城隍爺主要掌管陰間司法，守護地方平安，蘇澳頂寮城隍廟主祀的城隍爺公及城隍嬤，提供代為管教子女的「斜槓服務」，主委林瑞芳強調，這項習俗延續10多年來，不收取費用，傳統信仰心誠則靈，絕非迷信。

    林瑞芳今天受訪時說，2007年1名嫁到外地的頂寮里婦女，因子女不聽話，讓她相當苦惱，經求神問卜，回到頂寮城隍廟，把子女穿過衣物放在供桌上，也許是因緣巧合，孩子行為舉止後來步上正軌，消息傳出，其他家長如法炮製，「管教孩子的廟」封號不脛而走。

    林瑞芳說，頂寮城隍廟的擺放衣物請神明代為管教，採取預約登記制，攜帶1件穿過衣物到廟，廟方備有60公分長的竹棍，把竹棍壓在衣物上方，象徵交給神明管教，廟內主殿神龕前供桌最多可放置120件，目前全部擺滿，到廟求神許願的父母來自全國各縣市，登記候位者已經排到半年以後了。

    宜蘭縣某國小校長造訪頂寮城隍廟後上網PO指出，「聽朋友提到這家廟神威赫赫的神奇故事，於是好奇去朝拜，果然整個供桌都是竹棍喔」，並針對竹棍留言說，「這應該未違反體罰規定吧」，妙言妙語引起網友熱議。

    蘇澳頂寮城隍廟供桌上擺滿120件衣物，半年後才有空位。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟供桌上擺滿120件衣物，半年後才有空位。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟主祀城隍爺公及城隍嬤。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟主祀城隍爺公及城隍嬤。（記者江志雄攝）

    主委林瑞芳（如圖）說，廟方提供60公分長竹棍，壓在供桌的衣物上。（記者江志雄攝）

    主委林瑞芳（如圖）說，廟方提供60公分長竹棍，壓在供桌的衣物上。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟標榜是座「管教孩子的廟」。（記者江志雄攝）

    蘇澳頂寮城隍廟標榜是座「管教孩子的廟」。（記者江志雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播