搓愛玉搓出「誠實的孩子」 食農教育好吃好玩「以後讓媽媽做」

小孩玩得很快樂，但「僅此一次，下不為例」。（記者劉人瑋攝）

2025/08/23 16:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕農村水保署台東分署在「無印良品」舉行活動，ㄧ整個下午帶著親子搓愛玉、種植十字花科蔬菜，而未來這些活動都有可能成為學童上課教材，讓食農教育從小扎根。但小朋友的反應實在太直接，「搓愛玉真的很好玩，以後讓媽媽搓就好」、「自己應該不會再搓了」

明明大家都說「好玩」，而且活動還很有意義，但要自己再做一次卻似乎無人想參加。台東分署根據台東在地農作開發出7套食農教育教材，今下午的活動吸引10多位青少年與親子檔參加，首先是帶著大家搓愛玉，下一場則是提供器具供民眾種植十字花科植物，待其長出幼苗即可烹煮成湯。

台東關山鎮知名店家「痴愛玉」負責人吳綵瑩，除了講解愛玉生長樣況、條件與環境，最後帶著所有人將乾燥愛玉籽放入網袋中、浸入食用水內搓洗出膠質，雖然過程才3分鐘，但明顯喜歡吃愛玉者更多於愛搓愛玉者。

嘉義來的呂小姐來台東就讀，她說嘉義就有許多人種植愛玉，自己卻是第一次接觸、看到愛玉籽。她搓揉動作相較他組而言更加平穩、不急躁，可說是「有愛的愛玉」，但動作一停下卻說「以後花錢買就好了」。

其他國小男童皆為5、6年級，雖然人人都說「活動很好玩」，但「以後應該不會再搓了」、「還是讓媽媽花錢買，太麻煩了」、「這麼好玩，交給媽媽就好」。聽見兒子展現出新時代的孝順定義，媽媽們苦笑道「好吧！我會搓」。

倒出富含膠質的愛玉汁液。（記者劉人瑋攝）

