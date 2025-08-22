公投前夕屏東青年挺身高喊「核三重啟不同意」 縣長周春米力挺

屏東縣長周春米（右四）到場與青年齊聲呼籲鄉親踴躍投票，用選票表達堅定意志：「守護家園，核三重啟不同意！」。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投明（23）日登場，好屏青年協會理事長林亮吟及就讀中興大學研究所的屏東青年林囿任，今（22）晚號召在地學生自治組織幹部藍光杰、鄒寬及上班族邱瓊瑤等青年，到屏東火車站前舉牌，公開呼籲「核三重啟不同意」，屏東縣長周春米到場為青年打氣，送上青草茶致意。

林囿任強調，核三廠所在地距離居民生活圈、農漁產業、觀光資源，甚至學校都僅數公里之遙，「任何一點意外，都不是新聞上的一行字，而是全屏東人、全南台灣人要付出的代價。」以福島核災為例，核能事故的代價將影響數代人，絕非屏東人、台灣人能承受。

談到核廢料問題，好屏青年協會理事長林亮吟直言，最終處置地點至今沒有明確答案，往往推到偏鄉與弱勢族群，屏東人已經承擔數十年的風險，難道還要繼續為了方便被迫冒險？這公平嗎？

周春米表示，這陣子大家為核三公投盡一已之力，希望已經運轉40年、已經停機的核三不要再重啟，短促的公投案到現在3個月內，事實上不可能有什麼安全報告，就讓它安全下莊；到現在也沒有一個人告訴我們，核廢料何去何從，所以我們的責任就是不要把核廢料留給下一代。

周春米也說，全國公民投票決定在屏東的核三要不要運轉，基本上就是一個不公平的選項，而且這不是「誰的政黨還誰的政黨的票、什麼人情票」，或者是說電價會漲，這些都是假訊息，我們還是守護故鄉，守護信賴原則，之前說核三運轉40年，現在就讓核三安全下莊，還我們屏東人一個安心的生活。

