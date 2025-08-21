為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    全國最美馬薩式古蹟市場開幕 重現台南百年「大菜市」

    已有百年歷史的台南市定古蹟西市場，21日隆重開幕。（記者蔡文居攝）

    已有百年歷史的台南市定古蹟西市場，21日隆重開幕。（記者蔡文居攝）

    2025/08/21 17:08

    〔記者蔡文居／台南報導〕已有百年歷史的台南市定古蹟西市場，經過20年修復整建，今天下午舉行開幕儀式，店家琳瑯滿目，從小吃美食、傳統布料、旗袍到文創商品應有盡有，百年市場風華再現，吸引大批民眾搶先參觀。市長黃偉哲表示，整修完成的西市場可說是全國最美的市場，今天啟用後為台南再增熱門新景點，歡迎大家來體驗西市場的嶄新風貌。

    台南人慣稱西市場為「大菜市」，現有的鋼筋水泥結構興建於1912年，是南台灣第一座現代化市場。2003年被指定為市定古蹟，2017年啟動修復，2021年4月完工，之後由台南市場處接手辦理裝修及西市場街廓改建工程。

    南市府表示，西市場古蹟修復工程耗資1.9億元，接續市場處再投入1.7億經費改造，完成後的西市場兼具古蹟與市場功能，重現全台最美馬薩式屋頂的古蹟市場風貌，也成為中西區國華友愛商圈新亮點。

    市場處長王俊博說，西市場古蹟本體內規劃66攤文創、百貨、紡織類，20攤輕飲食類；南區店鋪則規劃有23攤熟食、百貨攤，週末西市場廣場規劃市集、表演樂團，與民同樂。

    今天開幕儀式，由黃偉哲與立委陳亭妃、市議員沈震東、許至椿、經發局長張婷媛、民政局長姜淋煌等多人一起剪綵，開幕後現場也安排專業導覽活動，帶領民眾認識西市場的百年故事。

    台南市定古蹟西市場風華再現，開幕首日吸引大批民眾搶先參觀。（記者蔡文居攝）

    台南市定古蹟西市場風華再現，開幕首日吸引大批民眾搶先參觀。（記者蔡文居攝）

    台南西市場店家琳瑯滿目，從小吃美食、傳統布料、旗袍到文創商品應有盡有。（記者蔡文居攝）

    台南西市場店家琳瑯滿目，從小吃美食、傳統布料、旗袍到文創商品應有盡有。（記者蔡文居攝）

    西市場兼具古蹟與市場功能，也成為國華友愛商圈新亮點。（記者蔡文居攝）

    西市場兼具古蹟與市場功能，也成為國華友愛商圈新亮點。（記者蔡文居攝）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播