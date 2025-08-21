真水柱！被《鬼滅》熱燒到 桃園「富岡義勇消防隊」意外爆紅

桃園市政府消防局富岡分隊粉專今日發文表示，因為動漫角色「富岡義勇」的諧音，讓富岡分隊意外成為網路焦點，而真正的「義勇」，是他們在地的「富岡義消弟兄姊妹」。（取自桃園市政府消防局富岡分隊粉專）

2025/08/21 13:01

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動漫《鬼滅之刃》最近推出電影版續集《無限城篇第一章「猗窩座」再襲》，票房開出紅盤。有網友半開玩笑指稱，桃園市楊梅區富岡有個義消分隊叫做「富岡義勇消防隊，還會使用水柱滅火」，剛好與《鬼滅》中角色「水柱」富岡義勇撞名，有網友真的到Google上桃園市消防局富岡分隊狂洗5星評論。

有網友日前在Threads上發文分享「冷知識」表示，桃園有個義消分隊叫做富岡義勇消防隊，還會使用水柱滅火，文章PO出後引發網友熱議，還有網友跑去桃園市政府消防局第二大隊富岡分隊的Google評論區留言「水柱加油！！！富岡義勇！！」、「聽說是會用水柱滅火的富岡義勇消防隊」。

對此，桃園市政府消防局富岡分隊粉專今日發文表示，因為動漫角色「富岡義勇」的諧音，讓富岡分隊意外成為網路焦點，而真正的「義勇」是在地低調的「富岡義消弟兄姊妹」，總最危險的時刻挺身而出，第一時間投入救災救護，默默守護大家。

日本知名動漫《鬼滅之刃》有一角色「水柱」富岡義勇（左二）。（資料照，「木棉花」提供）

有網友因此前往消防局富岡分隊Google狂洗5星評論。（取自Threads）

