    首頁　>　生活

    瘋狗浪年均擊落30人！氣象署AI預報系統 年底全台上線

    中央氣象署20日舉辦記者會，說明與成功大學合作開發的「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，可推算未來24小時內瘋狗浪發生機率。右4為氣象署副署長馮欽賜。（記者蔡昀容攝）

    中央氣象署20日舉辦記者會，說明與成功大學合作開發的「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，可推算未來24小時內瘋狗浪發生機率。右4為氣象署副署長馮欽賜。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/20 12:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為提早預警突發性「瘋狗浪」，中央氣象署與成功大學合作開發「海岸異常波浪預報系統」，結合AI預測技術，推算未來24小時內發生機率，目前率先應用於北海岸、東北角等國家風景區，中央氣象署副署長馮欽賜表示，預計今年底完成環島系統建置。

    瘋狗浪發生難以預期，據統計，25年來每年平均發生17件瘋狗浪事件，導致年約30人落海，對民眾遊憩安全造成威脅。副署長馮欽賜指出，氣象署先透過監測，建置瘋狗浪案例資料庫，提供監測影像給AI模型訓練，強化預警精確性。

    氣象署與成功大學自2017年展開合作，開發「海岸異常波浪預報系統」，以岸邊光學攝影機蒐集影像，運用AI辨識異常波浪事件，再結合氣象署波浪模式與AI預測技術，推算未來24小時內發生瘋狗浪機率。成功大學近海水文中心主任董東璟表示，這套預警系統是全台首套，在國際也是創新技術。

    引起瘋狗浪的原因很多，但確切機制、發生時間及地點，學理尚未有完整研究。氣象署海象氣候組長潘琦表示，長浪是主要原因之一，因此系統針對長浪資訊，讓機器學習。

    潘琦說明，氣象署在本島15個濱海縣市，建置至少1座異常波浪影像監測站，預計年底前完成16套「海岸異常波浪預警系統」，為本島濱海城市提早預警瘋狗浪。預警資訊預計顯示於氣象署官網、樂活氣象APP顯示。

    潘琦指出，各縣市目前僅建置1座監測站，若地方單位認為有其他區域也有需求，氣象署可協助客製化；至於未來是否以細胞簡訊通知民眾，由於牽涉防災法，需要進一步研議，目前氣象署提供預測資訊，現場因應則由地方或主管機關決定。

    海岸異常波浪預報系統已率先應用於新北市及觀光署轄管的北海岸、東北角等國家風景區。其中，新北市消防局與瑞芳區公所配合，另外自編預算於瘋狗浪熱點蝙蝠洞加設預警系統，當偵測到危險波浪時，可即時通知防災人員前往引導旅客撤離。

