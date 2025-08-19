為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    舊苗栗市經國路空間閒置 市公所每個月推主題亮點活化

    苗栗市經國路截彎取直後，舊經國路廢道，成為大型車輛停車場，被規劃為停車空間，苗栗市公所將舉辦主題活動，成為休憩新亮點。（記者張勳騰攝）

    苗栗市經國路截彎取直後，舊經國路廢道，成為大型車輛停車場，被規劃為停車空間，苗栗市公所將舉辦主題活動，成為休憩新亮點。（記者張勳騰攝）

    2025/08/19 14:49

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府在苗栗市舊經國路旁空地設置貓裏喵親子公園，廣受親子喜愛，苗栗市公所推動貓裏喵親子公園周邊空地活化，委外招標辦理「貓裏喵親子公園周邊空地活化經營與特色活動」，21日傍晚美食市集率先登場，23日上午舉辦潑水節-水槍回娘家活動。苗栗市公所指出，未來每個月都會推出不同主題活動或市集，藉由多元特色活動與市集，為公園空間注入新活力，成為苗栗市的新亮點。

    苗栗市經國路截彎取直後，舊經國路廢道，成為大型車輛停車場，貓裏喵親子公園啟用後，周邊的道路，也被規劃為停車空間，而舊經國路苗縣府也交由苗栗市公所管理。

    苗栗市公所主秘杜英嘉指出，為活化貓裏喵親子公園周邊空地、帶動地方經濟，已合法委託專業團隊進行營運管理，藉由多元特色活動與市集，為公園空間注入新活力，依契約規定，得標廠商每月至少辦理一場特色活動或主題市集，以促進觀光與在地文化傳承。

    21日下午5點至晚間9點30分美食市集率先登場，有在地美食及異國風情小吃，讓民眾享受美味佳餚，體驗不一樣的公園風貌。23日上午10點至晚間7點則安排「親子公園水上樂園-水槍回娘家」活動，規劃大型氣墊滑水道、水槍對戰等親子同樂設施，並於下午4點至晚間8點舉辦「行尞客庄．食光集」農創市集活動，民眾當日於指定攤位消費單筆滿100元即可獲得1張摸彩券，豐富好禮將於9月27日抽出，最大獎為50吋電視等。

    杜英嘉強調，若美食市集各界反映良好，再研擬輔導成為合法的夜市，未來每個月，廠商將規劃不同主題活動或市集，創造更多元的休閒選擇，吸引民眾共襄盛舉，讓貓裏喵親子公園成為充滿驚喜的休憩新據點。

    苗栗市貓裏喵親子公園啟用後，吸引大批親子前往遊憩。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市貓裏喵親子公園啟用後，吸引大批親子前往遊憩。（圖由苗栗市公所提供）

