    首頁　>　生活

    玲玲颱風最快今生成 週末恐還有熱帶系統發展

    針對位於台灣以東海面的熱帶性低氣壓，氣象專家指出，有增強為颱風的趨勢，但預估接下來會朝琉球的方向移動，對台灣無直接影響。（圖擷自氣象署）

    2025/08/19 07:59

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對位於台灣以東海面的熱帶性低氣壓，氣象專家指出，有增強為颱風的趨勢，若成颱將是今年第12號颱風「玲玲」，但預估接下來會朝琉球的方向移動，對台灣無直接影響。不過專家也預測，預估本週五、六在關島附近可能有另一個熱帶性低氣壓發展，且可能往菲律賓呂宋島及台灣、巴士海峽方向移動。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，位為台灣東方外海的熱帶性低氣壓TD15，所處環境相當為難，所經海域溫度高達攝氏29至30度，加上高空又有顯著外流氣流，提供適合繼續發展的優渥條件，但同時又遇到高空持續的西南風切，以及中層逸入的乾燥空氣，對於颱風結構造成相當程度的破壞，又是不利繼續發展的自然限制。

    「林老師氣象站」表示，今晨美國及歐洲模式均認為，TD15有較高機會難以繼續發展，最後「就地正法」。不過日本模式則是認為TD15前途一片看好，更上層樓，成颱有望！

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興昨日也發文說明未來10天的颱風侵襲機率，他表示週一、週二兩天熱帶擾動92W有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。賈新興也提到，太平洋高壓南側的南海到菲律賓東側為低壓帶，有較多對流雲系發展，預估22日至23日在關島附近可能有另一個熱帶性低氣壓發展，可能往菲律賓呂宋島及台灣、巴士海峽方向移動。不過預報不確定性較高，仍須留意後續發展。

    氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」也指出，台灣以東海面有熱帶性低氣壓北上，經過那霸附近進入東海，未來不排除增強為熱帶性低氣壓，但路徑偏北，對台灣無直接影響。不過台灣環境處於低壓帶，大氣不穩定度高，午後對流旺盛，局部地區可能出現短時強降雨與雷擊，需注意瞬間大雨。

    賈新興表示，週一、週二兩天熱帶擾動92W有增強為颱風的趨勢，預估朝琉球的方向移動。賈新興也提到，預估22日至23日在關島附近可能有另一個熱帶性低氣壓發展，可能往菲律賓呂宋島及台灣、巴士海峽方向移動。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」表示，今晨美國及歐洲模式均認為，TD15有較高機會難以繼續發展，最後「就地正法」。不過日本模式則是認為TD15前途一片看好，更上層樓，成颱有望！（圖擷自臉書）

