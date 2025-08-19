各地高溫上看36度 外出慎防「過量級」紫外線

今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，尤其大台北地區有可能出現36度左右或以上高溫。（資料照）

2025/08/19 06:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（19日）各地為多雲到晴，只有恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，尤其南部地區及中部山區有局部短延時豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化。

氣溫方面，今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，尤其大台北地區有可能出現36度左右或以上高溫。氣象署紫外線預報部分，台灣及外島今日均為「過量級」紫外線，各地中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週三（20日）水氣稍多，環境較不穩定，恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢較明顯，且降雨可能持續到傍晚甚至晚間。

週四（21日）至週五（22日），水氣逐漸減少，各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。週六（23日）至下週日（24日）各地仍為多雲到晴，環境轉偏東南風，迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 33 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法