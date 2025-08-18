夜班獎勵、三班護病比都沒效 護理執業率創5年新低

衛福部統計，國內護理人力執業率下降。（資料照）

2025/08/18 11:25

〔記者林惠琴／台北報導〕為了留住護理人力，衛福部祭出夜班獎勵金、試辦三班護病比，但近期立法院調查報告點名，年資3個月以上護理離職率逾9成，護理執業率也未增。檢視衛福部最新統計，護理人員總執業率從2021年的63.44%一路下滑至今年6月的62.4%，創下5年新低。

衛福部去年啟動40億元夜班護理人員直接獎勵，也公告三班護病比標準，醫學中心為白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比11；區域醫院為白班1比7、小夜班1比11、大夜班1比13；地區醫院為白班1比10、小夜班1比13、大夜班1比15。

請繼續往下閱讀...

去年醫學中心、區域醫院每月達標率介於30%至40%之間，地區醫院為80%至86%；到今年1月，醫學中心、區域醫院、地區醫院的達標率則分別上升為59%、49%、94%。衛福部也在今年6月首次將「三班護病比達標獎勵」撥付醫院，共計5.47億元，統計的達標期間為去年3月至今年3月。

今年衛福部亦持續投入68.85億元辦理護理人員留任，但目前看起來未能有效留下護理師。最新統計顯示，不包含65歲以上未執業的領證人數，國內護理人力的總執業率從2021年的63.44%、2022年的63.17%、2023年的63%、2024年的62.7%，下降至今年6月的62.4%。此外，平均執業年齡也從去年的39歲上升至39.6歲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法