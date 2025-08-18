為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    夜班獎勵、三班護病比都沒效 護理執業率創5年新低

    衛福部統計，國內護理人力執業率下降。（資料照）

    衛福部統計，國內護理人力執業率下降。（資料照）

    2025/08/18 11:25

    〔記者林惠琴／台北報導〕為了留住護理人力，衛福部祭出夜班獎勵金、試辦三班護病比，但近期立法院調查報告點名，年資3個月以上護理離職率逾9成，護理執業率也未增。檢視衛福部最新統計，護理人員總執業率從2021年的63.44%一路下滑至今年6月的62.4%，創下5年新低。

    衛福部去年啟動40億元夜班護理人員直接獎勵，也公告三班護病比標準，醫學中心為白班1比6、小夜班1比9、大夜班1比11；區域醫院為白班1比7、小夜班1比11、大夜班1比13；地區醫院為白班1比10、小夜班1比13、大夜班1比15。

    去年醫學中心、區域醫院每月達標率介於30%至40%之間，地區醫院為80%至86%；到今年1月，醫學中心、區域醫院、地區醫院的達標率則分別上升為59%、49%、94%。衛福部也在今年6月首次將「三班護病比達標獎勵」撥付醫院，共計5.47億元，統計的達標期間為去年3月至今年3月。

    今年衛福部亦持續投入68.85億元辦理護理人員留任，但目前看起來未能有效留下護理師。最新統計顯示，不包含65歲以上未執業的領證人數，國內護理人力的總執業率從2021年的63.44%、2022年的63.17%、2023年的63%、2024年的62.7%，下降至今年6月的62.4%。此外，平均執業年齡也從去年的39歲上升至39.6歲。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播