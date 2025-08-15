提升周轉率! 台中市這2處停車場試辦「臨停優先區」

台中市停車場設「臨停優先區」。（圖：市府提供）

2025/08/15 19:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為提升公共停車空間的使用效率，台中市交通局選雙十國中地下停車場及忠明公園地下停車場共170個停車位，試辦「臨停車優先停放區」，將靠近出入口的車位優先提供臨停車使用，以縮短停車與移動時間提升周轉效率，也能帶動周邊商圈經濟活絡。

台中市停車管理處指出，臨停車輛對停車位的「位置」及「進出動線」敏感度高，民眾尤其偏好靠近出入口的車位，考量月票車輛長時間、固定停放，且進出頻率較低，顧及增加停車周轉率，試辦規劃停車場內鄰近出入口的車格為「臨停車優先停放區」，優先提供短時停車需求的民眾使用，後續再視試辦結果，滾動檢討臨停車優先停放區之車格規劃。

交通局長葉昭甫表示，雙十國中地下停車場及忠明公園地下停車場，各有100及70個停車位，因鄰近校園、公園及生活圈，臨停需求大，規劃試辦「臨停車優先停放區」，提供短時間、即停即走的臨停車輛使用，讓臨停車輛與月票車輛獲更合適的車位安排，臨停車輛可快速停放靠近出入口車位，縮短停車與移動時間，加快周轉效率；月票車主停於內部車位則更為穩定、規律，兩者有效分流、互利。

交通局指出，市區停車空間寶貴，合理配置與智慧管理是趨勢所向，盼經試辦計畫建立更具彈性與效率的停車場運作模式，讓使用需求不同的車主「各停各位」，雙十國中地下停車場及忠明公園地下停車場試辦期間，月票車主除非場內其他車位全滿，否則不得停放於臨停車優先停放區，屆時將請業者加強場內巡查，倘月票車主經查違規3次（含）以上將暫停月票資格一個月，期滿後可恢復，並視試辦成果進行滾動檢討。

