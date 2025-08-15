楊柳風災農損破3.7億 農業部公告天災救助

台東釋迦在楊柳風災受損嚴重。（民眾提供）

2025/08/15 18:42

〔記者楊媛婷／台北報導〕楊柳颱風雖然快閃台灣，但造成農業損失超過3.7億元，農業部啟動天災救助，其中，台東除了稻米之外的農產品全品項、畜產品全品項都納入，7月風災及豪雨受損且再受楊柳風災的可合併審理，簡化行政程序，儘速核撥救助經費。

楊柳風災導致全國農損超過3.7億元，農業部表示，於8月14日經專家會議討論，決定主動公告花東中投雲嘉為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，加速救助進程，協助農漁民災後儘速復耕復建。

農業部說，若是已經7月風災及豪雨受損，這次楊柳受災的農民，為更方便農民，之前已申請救助的農民可不用再向公所提出申請，得合併審理，除短期作有復耕事實可再次救助，其他救助仍以一次為限。

農業部指出，因台東受損嚴重，已公告台東產業全品項（稻米除外）、畜牧全品項、林產業森林副產物-竹筍（麻竹），以及台東市、綠島鄉在漁港區域漁船（筏）納現金救助與低利貸款範圍，鳳梨釋迦與大目釋迦、香蕉、番石榴、文旦柚等5項具普遍性嚴重受損作物，依規定得免勘查，進一步縮短救助時程。

另外，本次公告納天災現金救助與低利貸款的區域與品項還有台中的梨子等，以及南投全縣香蕉，還有該縣仁愛鄉的甜柿、櫛瓜、塑膠布溫網室、水平棚架網室，埔里鎮、信義鄉：塑膠布溫網室、水平棚架網室；雲林縣的龍眼；嘉義縣牡蠣；花蓮縣富里鄉的金針菜。

