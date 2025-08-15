虎頭蜂出沒高峰期！蜂巢原本像壘球 1個月後長成籃球

這顆虎頭蜂巢就築在果園內的樹上，約只到1個人的腰部高度而已。（鄭琨諺提供）

2025/08/15 07:58

〔記者蔡文居／台南報導〕今年民眾通報虎頭蜂巢的案件漸增，台南市安南區一處果園1個月前，主人發現1個約壘球大小的虎頭蜂巢，通報捕蜂人鄭琨諺協助摘除，但因碰到丹娜絲颱風及接連而來的豪大雨而延後處理。鄭琨諺日前趁天氣轉晴前往摘除，發現當初才壘球大小的虎頭蜂巢短短約1個月，就已擴增至1個籃球大小，目前虎頭蜂也已進入出沒的高峰期，民眾登山、野外活動要小心注意。

鄭琨諺表示，今年蜂巢普遍都築得很低，根據老一輩的人相傳，這代表今年颱風雨水多，反之風雨少。這顆虎頭蜂巢就築在果園內的1棵七里香，約只到1個人的腰部高度而已，今年很多蜂巢都普遍不超過1個人高，而往年摘除蜂巢有時都得出動高空作業車協助才行。

鄭琨諺說，今年因農曆閏6月，否則現在都已快接近中秋了，這時候也是虎頭蜂出沒最頻繁的季節，民眾從事野外登山活動，現在起就要特別留意。從事山林活動，基本上不要噴香水、保持安靜，如果看到1、2隻巡邏蜂就應趕快往反方向安靜離開。

南市森保科長朱健明表示，每年6至9月是蜂巢通報的高峰期，最近捕蜂通報增多是正常現象，今年至7月24日止，共摘除1545蜂巢，其中虎頭蜂800巢，佔了一半以上，其他則是蜜蜂、胡蜂、泥壺蜂等對人類威脅性較小的蜂巢。民眾若發現虎頭蜂巢危及安全，可洽台南市農業局捕蜂專線：0965-565980。

鄭琨諺利用夜晚摘除約籃球大小的虎頭蜂巢。（鄭琨諺提供）

