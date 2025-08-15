又有颱風？下週天氣不穩 吳德榮：熱帶擾動醞釀中

最新模式模擬圖顯示，南海有熱帶擾動醞釀。歐洲模式（左）及美國模式（右）模擬皆偏西北往海南島方向進行。（圖擷自tropial tidbits）

2025/08/15 07:31

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天（15日）表示，今天至下週日（17日）各地晴朗炎熱，午後山區有雷陣雨；未來2至3天，南海有「熱帶擾動」醞釀，是否成颱仍待觀察。

中央氣象署表示，今天各地大多晴朗炎熱天氣，基隆北海岸、東半部及恆春半島不定時仍有局部短暫陣雨，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東半部高溫約30至32度，西半部普遍可以來到33至35度，尤其新竹以北地區及南部近山區有36度左右高溫，感受高溫炎熱。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至下週日受太平洋高壓南緣影響，各地晴朗炎熱，全台最高氣溫達38度，要注意防曬、防中暑；但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，清晨東半部偶有零星降雨機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週一（18日）至週四（21日）太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間偶有零星降雨的機率；各地大多晴時多雲，氣溫微降、仍悶熱。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，未來2至3天，南海有「熱帶擾動」醞釀，是否成颱仍待觀察；歐洲模式及美國模式模擬皆為偏西北往海南島方向進行，即使成颱，侵台機率不高。此外，台灣東南方有另一「熱帶擾動」醞釀，偏北遠離，無影響。他補充，模式有不確定性、且將持續調整，應繼續觀察。

