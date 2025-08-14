外籍看護直播幫老人洗澡犯眾怒 花蓮縣衛生局啟動調查

門諾護理之家外籍看護直播老人更衣沐浴。（翻攝網路）

2025/08/14 14:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮門諾壽豐護理之家一名外籍看護昨在抖音直播幫老人洗澡，被網友看到側錄後轉貼到Thread上，引發民眾批評直呼「太過分」、「未尊重長輩隱私」，對此門諾財團法人今天發聲明向大眾誠摯致歉，並表示昨得知情況後已將該名看護解除職務，花蓮縣衛生局也表示啟動調查，後續將有行政處分。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，花蓮縣衛生局昨天已收到醫院及民眾通報，衛生局今天已發出公文請門諾法人機構提出說明，將朝管理不當當面調查，同時也會要求機構在資訊安全部分加強訓練，後續也將作行政處分；衛生局也說，目前尚未接到相關家屬投訴。

請繼續往下閱讀...

社群軟體上昨有網友轉貼抖音上一段直播，花蓮一家護理之家的外籍看護，網路直播她替老人更衣沐浴，側錄的部分只有老人更衣的背面影像，但轉貼的網友說，前面已有洗一個長輩被拍到全裸，但前面並未側錄到，而看護的帳戶因為被檢舉已經關閉。

而看護所任職的機構是紫色制服，事後被爆出原來是門諾機構的壽豐護理之家，外籍看護平日還會在抖音拍工作直播及個人美照，引發網友批評，直呼「公開分享生活可以，但必須有底線，不能把照顧的老人洗澡拿來直播」。

對此門諾財團法人今天上午發出聲明向社會大眾致歉，門諾機構強調，無論出於何種動機，照護工作中涉及個人隱私與身體之影像，絕對不得擅自拍攝、傳送或公開，更不容任何形式的網路直播，目前瞭解直播內容涉及洗澡等隱私行為，第一時間啟動調查及處理機制，對直播的外籍看護處以停職調查處分，並向主管機關通報。

據看護向機構說明，她直播拍攝的目的主要是分享自己的生活紀錄，並沒有藉此營利。門諾法人機構聲明說，這名看護表示自己不清楚直播會侵犯個人隱私，雖然外籍看護有考取合格的證照，與機構簽約時也有規定不能外洩被照顧者的隱私，但還是發生憾事，為此第一時間機構也向被拍攝的長輩的家屬進行說明，目前家屬都表示諒解，未來也將強化員工教育訓練，尤其針對外籍看護影像拍攝列禁止事項，也將落實行動裝置管理、照顧時間禁用手機，並建立監督及通報機制，確保員工理解法律及倫理規範。

機構外籍看護直播洗澡，被網友轉貼到脆上引起批評。（翻攝網路）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法