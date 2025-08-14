楊柳陸警全台解除！只剩澎湖、金門 颱風估深夜登陸中國
楊柳颱風減弱為輕颱，全台陸警都已解除。（擷取自中央氣象署提供）
〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風持續遠離台灣，中央氣象署指出，台灣本島陸上颱風警報已經全數解除，只剩澎湖、金門地區，海上颱風警報範圍也縮小到台灣海峽及東沙島海面。
中央氣象署說明，楊柳颱風13日晚間11點位於金門南南西方約90公里處，以每小時30轉33公里速度，向西北西進行，近中心最大風速減弱至11級風，7級風平均暴風半徑維持180公里，但過去3小時強度已逐漸減弱，且後續暴風圈亦有縮小的趨勢。
請繼續往下閱讀...
中央氣象署預報員朱美霖說，楊柳颱風預計深夜登陸中國大陸，強度持續減弱，除了澎湖、金門仍有風雨，凌晨前需注意較強雨勢，另因颱風東側與南側對流發展旺盛，台灣西南部地區週四（14日）清晨仍有降雨出現，加上台灣周邊偏向南南東風，花東有斷斷續續的對流發展，持續到週四上午。
朱美霖說，週四各地天氣回穩，以多雲到晴為主，西半部地區、各地山區注意午後雷陣雨發展，山區可能有較大雨勢發生，東半部地區有間歇降雨，且穩定的天氣將一路持續至週日。
但週六晚起，南海到菲律賓東方海面將有低壓帶，可能帶來南方水氣，週日到下週一降雨再度增加，直到下週二、週三恢復午後雷陣雨為主的天氣。
週四各沿海空曠地區仍有較強風勢出現，整體以東南風雨偏南風為主，基隆北海岸、雲林以南沿海空曠地區需特別注意，雖台灣周邊風浪趨緩，但澎湖、金門、馬祖、台灣北方海域仍有2米左右浪高。
天氣提醒。（中央氣象署提供）
未來一週天氣。（中央氣象署提供）
浪高預測示意圖。（中央氣象署提供）
風力預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）
降雨預報趨勢，6小時預報圖。（中央氣象署提供）
東部、南部及澎湖、金門等8縣市仍要留意豪、大雨。（中央氣象署提供）
熱門賽事、球星動態不漏接