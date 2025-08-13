為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南1萬4611戶待復電 賴清德視訊關心災戶屋頂帆布固定

    台南市各區公所已預備大量帆布備用。（台南市府提供）

    2025/08/13 19:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風楊柳來襲，總統賴清德今（13）日下午3時許前往中央災害應變中心，與多位縣市首長連線，瞭解各地災情及應變情形。會中，賴清德特別提及，上月丹娜絲颱風曾造成台南沿海地區大量民宅屋頂毀損，雖已緊急鋪設帆布，但楊柳颱風再度帶來強風豪雨，提醒台南市政府務必確保帆布在風災後仍固定完好。

    為確保人員安全，截至今日下午5時，台南市已預防性疏散撤離15區31里合計619人；另外開設8處收容安置所，目前收容50人，其中以鹽水區老人文康中心收容人數最多，共收容34人。曾造成停電3萬3127戶，已修復1萬8516戶，待修復1萬4611戶。

    台南市政府表示，在颱風來襲前，市長黃偉哲就指示各區盤點備用帆布，並備妥工班隨時支援，如區公所有接獲家戶帆布受損，可立即更換。此外，市府亦緊急採購60台發電機，分配至各區公所備用，以應對可能的停電需求。

    南市府指出，備齊帆布物料並與契約廠商待命，颱風過境後可由各區公所協助通知工班進場，迅速修復受損屋頂。同時，鑑於丹娜絲颱風吹毀電桿造成大規模停電的經驗，黃偉哲市長也指示秘書處先緊急採購發電機，優先配置上次停電重災區，以利即時支援。

    國軍協助支援防救災任務。（台南市府提供）

