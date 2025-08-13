不敵楊柳颱風 福壽山農場樹齡逾50年「蘋果王」倒了

福壽山農場的「蘋果王」不敵楊柳颱風吹襲，樹幹斷裂，目睹民眾驚呼「蘋果王倒了」。（民眾提供）

2025/08/13 16:59

〔記者歐素美／台中報導〕楊柳颱風來襲，台中市和平區風大雨大，場內逾50年樹齡的「蘋果王」，在大風吹襲下，樹幹斷裂為兩半，讓民眾驚呼「蘋果王倒了」；場方表示，場方之前就有培育多棵蘋果樹準備接班，將先把果王所在地的土壤更換後，再行將新的「蘋果王」移植過去。

福壽山農場場內的「蘋果王」嫁接逾40種品種的蘋果，成為遊客拍照打卡的景點，最近已結果纍纍，不過，因蘋果樹樹齡逾50歲，進入衰老期，場方早已做好準備，培植二代王儲，若第一代「蘋果王」壽終正寢，將貫徹永續農業理念，讓福壽山「蘋果王」代代相傳。

「蘋果王」是由圓葉海棠嫁接各種不同的蘋果品種，見證農業奇蹟，因年事已高，加上感染白紋羽病等，這幾年狀況不是很好，宛如風燭殘年，不料，在楊柳颱風狂風吹襲下，樹幹斷裂劈成兩半，令民眾唏噓。

福壽山農場表示，因蘋果王樹幹已斷裂到根部，無法拯救，未來將先改善現址土壤後，再將新培育嫁接約30種蘋果的年輕一代「蘋果王」移植到現址。

福壽山農場的「蘋果王」受楊柳颱風吹襲，樹幹斷裂。（民眾提供）

福壽山農場的蘋果王，一棵樹上有40多種蘋果品種。（資料照）

「蘋果王」是由圓葉海棠嫁接各種不同的蘋果品種，見證農業奇蹟。（資料照）

