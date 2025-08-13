台中首批新式課桌椅今起配發校園 估年底前全數到位

台中汰換學生課桌椅改可調式，今起派發到校園讓學生使用。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/13 16:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府投入4.5億元，分3年汰換全市國中小學15萬餘套老舊課桌椅，首批新式課桌椅今配發到校園，教育局指出，首批優先提供4萬8千餘套給國中三年級與國小高年級學生使用，估在年底前全數到位，其餘二、三期預計明年陸續配發；有國中生今試坐到新課桌椅，因包括桌子及椅子高度均可調整，學生肯定不必遷就課桌椅，上課變舒服。

台中市政府調查，目前全市約有6成7的國中小學生仍使用無法配合體型調整的固定式課桌椅，且其中約5成已老舊逾使用年限，市府去年提出全面採用可調式課桌椅計畫，規劃投入4.5億元、分3年汰換全市國中小學15萬餘套老舊課桌椅。

不過，計畫提出後一度因原決標廠商因未能提供符合招標規定的樣品，教育局依法撤銷決標並加速後續採購程序，趕在今年暑假讓可調式課桌椅陸續到位，第一期優先提供國三及小學高年級學生使用，共計4萬8910套，今起陸續交貨，首批新式可調式課桌椅終於配發到校園，台中市教育局長蔣偉民今前往四育國中視察新式課桌椅使用情況。

蔣偉民指出，新式課桌椅學生可自行透過手搖桿自由調整桌椅高度，更符合人體工學，且桌面採用木質消光材質，減少光線反射對眼睛造成不適；椅背與座面則強調脊椎支撐與穩定坐姿，引導學生保持正確的書寫姿勢；而桌下橫桿位置的設計，也讓學生腿部活動更為舒適。

因第一期共需4萬8,910套，蔣偉民指出，已要求年底前汰換完成，第二、三期計10萬1,561套，則預計於明（2026）年度陸續到位。

今日學生體驗新課桌椅，有身高165公分的國三生說，以前舊式課桌椅高度固定，常有桌面太低、上課總有要「趴著」上的困擾，如今新桌椅可配合自己的身高調整，上課變舒服，腰也不酸了；另有學生說，以前的舊課椅是木板條組成，上課坐久了常不舒服，新課椅是整片椅面，坐起來較舒適，畢業前能坐到新課桌椅，很幸運。

