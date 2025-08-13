近百專家與團體連署挺跨性別者 籲變化性別停止強制手術

近百專家與團體公開發起連署，呼籲社會大眾支持跨性別人權，要求內政部廢止性別變更須強制變性手術的要件。（台灣伴侶權益推動聯盟提供）

2025/08/13 15:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕跨性別者有自我性別認同，但若與身份證上性別不一樣時，現行法規要求須進行變性手術才能更換性別，對此，性別團體統計，已有7起免強制手術即可變更性別的勝訴案例，今（13日）發動「廢除強制手術公眾連署」，並已有近百專家及團體共同跨界發起，要求內政部廢除非必要限制，尊重性別自主與身體權。

台灣伴侶權益推動聯盟律師團召集人許秀雯表示，法院已有穩定見解認定，跨性別者變更性別不應被要求進行性腺與性器官摘除手術，且有最高行政法院及憲法法庭的支持，然而行政部門仍依循內政部2008年發布的函釋，拒絕廢除強制手術規定，以立法拖延改革，要求內政部立即撤銷違憲函釋，提供跨性別者暫行措施。

請繼續往下閱讀...

台灣人權促進會資深研究員施逸翔認為，跨性別者在人權保障上長期遭受歧視與污名化，政府遲遲未落實免術換證政策，已明顯違反《兩公約施行法》。台灣大學外文系特聘教授張小虹強調，許多國家已對過去強制手術導致跨性別者被迫絕育的政策進行道歉與賠償，台灣更應深刻反省。民間司法改革基金會法律政策部主任呂政諺批評，全國第一線的戶政機關不見得支持強制手術要件，但因受限於內政部函釋，不得不跟著傲慢的內政部一起違法。

台灣性別不明關懷協會理事長吳伊婷秀出12年前製作的遊行標語：「停止強制手術、禁止性騷擾、跨性別平等」，表示跨性別社群爭取廢除強制手術政策已長達12年了，但政府至今仍無作為，認為取消強制手術要件是內政部權責就可以解決，沒有黨派問題，一切取決於內政部的意志。

台灣性產業勞動者權益推動協會理事林韋任提到，過去在師大曾發生跨性別學生於游泳池淋浴間遭歧視與驅趕的事件，對當事人而言是深刻的傷痕，兩公約與多起法院判決都已明確指出強制手術違反人權，呼籲內政部儘速修改相關函釋，避免人民再為此不斷打官司，並邀請社會大眾加入連署。

台大女研社學術長陳昶安表示，台灣與世界正在興起反性別與反跨運動，如果政府繼續不作為，就是在壯大這一股反性別與反人權的浪潮，因此站出來呼籲所有人共同連署廢除強制手術要件。

#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法