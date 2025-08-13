為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    安倍昭惠捐款助台南 黃偉哲致謝︰我們走下去的力量

    安倍昭惠夫人曾兩度造訪台南參加國際芒果節及安倍晉三前首相紀念影像展等活動，均表達對台南的高度友好。（圖由台南市府提供）

    安倍昭惠夫人曾兩度造訪台南參加國際芒果節及安倍晉三前首相紀念影像展等活動，均表達對台南的高度友好。（圖由台南市府提供）

    2025/08/13 14:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南7月遭丹娜絲颱風重創，沿海地區出現百年罕見強風豪雨，造成屋損、農損與基礎設施嚴重受創，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠夫人，在得知台南災情後，除了在個人X平台上表達慰問，日前更表示將捐出200萬日圓（約新台幣41.2萬元）給台南市政府，為救災拋磚引玉。忙於楊柳颱風防颱整備的台南市長黃偉哲對此特別跨海致謝。

    黃偉哲表示，台南與日本有著深厚的歷史與情感連結，安倍前首相生前對台灣的支持與關懷，台南人銘記在心，安倍昭惠夫人更在2023年7月、2025年6月兩度來到台南，每次造訪期間均表達對台南的高度友好，如今昭惠夫人的義舉，更讓大家深切感受到台日之間的情誼如家人般親近。

    黃偉哲表示，昭惠夫人及各界的善舉，讓台南在艱難時刻感受到無比溫暖。自風災發生以來，包括台灣首廟天壇、開基玉皇宮、台南市醫師公會、中醫師公會、不動產開發商業同業公會、林聲文化藝術股份有限公司等宗教、醫界與企業團體，均慷慨解囊；海外僑界如美國大洛杉磯台灣會館，更在短時間內募得10萬美元善款支援災後重建。

    黃偉哲強調，善款將會妥善運用於災後救援與重建工作，幫助受災居民早日回到安定的生活，務求讓每一分愛心發揮最大效益。「謝謝昭惠夫人，謝謝所有關心台南的人。」「有你們的支持，就是我們堅強走下去的力量。」

    安倍昭惠夫人曾兩度造訪台南參加國際芒果節及安倍晉三前首相紀念影像展等活動，均表達對台南的高度友好。（圖由台南市府提供）

    安倍昭惠夫人曾兩度造訪台南參加國際芒果節及安倍晉三前首相紀念影像展等活動，均表達對台南的高度友好。（圖由台南市府提供）

