台南今年交通事故死亡人數增加 高齡者殞命增幅全國最高

南市今年1至5月全國交通事故死亡人數（A30）較去年同期居冠。（擷自交通部「道安總道員」網頁）

2025/08/13 09:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕交通部最新公布道安統計顯示，今年1至5月全國交通事故30日內死亡人數（A30）為1154人，創2019年以來同期新低。然而，65歲以上高齡者死亡數卻逆勢上升，達507人，比去年同期多25人，增幅5.2％。

在各縣市中，台南市狀況最為嚴峻。統計顯示，今年前5個月台南A30死亡人數達142人，較去年同期暴增37人，也比2023年同期多18人；其中高齡者死亡70人，比去年同期增加19人，增幅高達37.3％，為全國增幅最高。

台南市交通局分析，今年1至5月A30死亡事故的主要肇因，以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛占比最高，達4成；其次是機車自撞死亡，占近3成；另有約2成事故肇事者沒有適格駕照，多與操作失誤及高齡者反應能力下降有關。

交通局表示，針對每起死亡事故已完成現勘，短期可改善的交通工程立即處理，並將重點彙整至道安會報，強化宣導與精準施策。今年將持續以「教育、工程、執法」3E策略推動道路安全，並推出多元提升計畫，特別鎖定機車族與高齡者等高風險族群加強防制。

根據道安事故平台統計，自3月起，台南整體交通事故受傷人數已有下降趨勢，今年1至5月共2萬5090人受傷，較去年同期減少169人（降幅0.7%）。市府呼籲，交通安全需全民共同守護，不論汽車、機車或職業駕駛，都應減速慢行、禮讓行人、尊重長者，才能有效降低事故風險。

「路老師」志工深入區里作高齡道安宣導。（交通局提供）

今年1至5月全國道路交通事故統計，65歲以上高齡者死亡數高達507人。（圖擷自交通部「道安總動員」網頁」）。

