    楊柳颱風》8/13停班停課一次看（不斷更新）

    中度颱風楊柳持續逼近台灣。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/08/13 06:42

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（13日）清晨6時15分發布海上陸上颱風警報稱，中度颱風楊柳暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。本報在此為讀者整理週三（13日）停班停課的相關資訊。

    基隆市

    正常上班、上課

    台北市

    正常上班、上課

    新北市

    正常上班、上課

    桃園市

    正常上班、上課

    新竹市

    正常上班、上課

    新竹縣

    正常上班、上課

    苗栗縣

    正常上班、上課

    台中市

    正常上班、上課

    彰化縣

    正常上班、上課

    雲林縣

    明日停止上班、停止上課。

    南投縣

    正常上班、上課

    嘉義市

    明日停止上班、停止上課。

    嘉義縣

    明日停止上班、停止上課。

    台南市

    明日停止上班、停止上課。

    高雄市

    明日停止上班、停止上課。

    屏東縣

    明日停止上班、停止上課。

    宜蘭縣

    正常上班、上課

    花蓮縣

    明日停止上班、停止上課。

    台東縣

    明日停止上班、停止上課。

    澎湖縣

    明日停止上班、停止上課。

    連江縣

    正常上班、上課

    金門縣

    正常上班、上課

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

    中度颱風楊柳持續逼近台灣，中央氣象署今天清晨6時15分已發布海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

