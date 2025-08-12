楊柳颱風將至 台南房屋受損災民無奈：只能聽天由命

楊柳颱風將至，台南學甲受風災衝擊民宅屋頂被吹掀，災民束手無策。（記者王姝琇攝）

2025/08/12 14:32

〔記者王姝琇／台南報導〕楊柳颱風來勢洶洶，南市日前受風災影響，家園尚未恢復的受災戶無不擔心害怕，滿是無奈！七股中寮里里長許全田說，屋頂受損大面積的大致都做好，其餘還是要等排工班時間，逐一完成屋頂修繕；但現在擔心颱風又來對災民生活帶來不好的影響，尤其煩惱這次颱風若是大風，恐又吹掀剛架好的屋頂工程，或還用帆布蓋著的家戶。

屋頂被吹掀的七股受災戶紛紛表示，害怕也沒辦法叫颱風不要來，政府補助還沒下來，目前沒錢修屋頂，還用帆布蓋著。也有人指出，屋頂修繕起來要30、40萬元，目前還是住在這裡，會擔心帆布遇大雨塌陷，若是又吹掀就也只能再蓋一次。

七股災民說，「颱風再來，煩惱也只能煩惱。」「晚上都睡不著，半夜會醒來好幾次，看有沒有下雨，帆布蓋著也是漏水。」「聽到颱風都會怕，祈求天公伯不要再下雨，不然整個家當真的都『去了了』。」「現在這麼多戶受損也是要等排工班。」

學甲受災戶也無奈說，「束手無策，只能聽天由命！生活還是要過。」「颱風又要來也是無奈，屋頂吹掀全屋到處都漏水，還沒有用好，現在只能再多做巡視檢查帆布狀況。」「現在屋裡暫時可以住，但原本破損還沒全修完，但排不到工班。」

七股區仍有許多家戶屋頂用帆布遮風避雨。（記者王姝琇攝）

楊柳颱風將至，台南七股受災戶加速修繕被吹毀的屋頂。（記者王姝琇攝）

