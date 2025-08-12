為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風將至 台南房屋受損災民無奈：只能聽天由命

    楊柳颱風將至，台南學甲受風災衝擊民宅屋頂被吹掀，災民束手無策。（記者王姝琇攝）

    楊柳颱風將至，台南學甲受風災衝擊民宅屋頂被吹掀，災民束手無策。（記者王姝琇攝）

    2025/08/12 14:32

    〔記者王姝琇／台南報導〕楊柳颱風來勢洶洶，南市日前受風災影響，家園尚未恢復的受災戶無不擔心害怕，滿是無奈！七股中寮里里長許全田說，屋頂受損大面積的大致都做好，其餘還是要等排工班時間，逐一完成屋頂修繕；但現在擔心颱風又來對災民生活帶來不好的影響，尤其煩惱這次颱風若是大風，恐又吹掀剛架好的屋頂工程，或還用帆布蓋著的家戶。

    屋頂被吹掀的七股受災戶紛紛表示，害怕也沒辦法叫颱風不要來，政府補助還沒下來，目前沒錢修屋頂，還用帆布蓋著。也有人指出，屋頂修繕起來要30、40萬元，目前還是住在這裡，會擔心帆布遇大雨塌陷，若是又吹掀就也只能再蓋一次。

    七股災民說，「颱風再來，煩惱也只能煩惱。」「晚上都睡不著，半夜會醒來好幾次，看有沒有下雨，帆布蓋著也是漏水。」「聽到颱風都會怕，祈求天公伯不要再下雨，不然整個家當真的都『去了了』。」「現在這麼多戶受損也是要等排工班。」

    學甲受災戶也無奈說，「束手無策，只能聽天由命！生活還是要過。」「颱風又要來也是無奈，屋頂吹掀全屋到處都漏水，還沒有用好，現在只能再多做巡視檢查帆布狀況。」「現在屋裡暫時可以住，但原本破損還沒全修完，但排不到工班。」

    楊柳颱風將至，台南學甲受風災衝擊民宅屋頂被吹掀，災民束手無策。（記者王姝琇攝）

    楊柳颱風將至，台南學甲受風災衝擊民宅屋頂被吹掀，災民束手無策。（記者王姝琇攝）

    七股區仍有許多家戶屋頂用帆布遮風避雨。（記者王姝琇攝）

    七股區仍有許多家戶屋頂用帆布遮風避雨。（記者王姝琇攝）

    七股區仍有許多家戶屋頂用帆布遮風避雨。（記者王姝琇攝）

    七股區仍有許多家戶屋頂用帆布遮風避雨。（記者王姝琇攝）

    楊柳颱風將至，台南七股受災戶加速修繕被吹毀的屋頂。（記者王姝琇攝）

    楊柳颱風將至，台南七股受災戶加速修繕被吹毀的屋頂。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播