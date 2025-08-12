為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    連續豪雨後 螢光小蕈現蹤台南新化林場

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤。（圖由新化林場提供）

    2025/08/12 12:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕連續豪雨後，中興大學台南新化林場內螢光小蕈陸續現蹤，猶如隱身園區的綠色精靈，安靜地佇立著，特別的景致一般遊客卻難以親睹，主要是步道濕滑，加上顧及自然生態，並未增設夜間照明，以減少人為干擾，因此校方暫時沒有夜觀活動。

    場長羅南璋表示，該蕈類又被稱作「發光菇」，分佈於園區的竹林內，每年5至10月都可見到，一般都是明顯降雨後，因為環境潮濕，就會陸續出現，有時隱身在枯黃的落葉堆裡，體型很小，若沒能仔細尋找，容易與這些夜光精靈擦身而過。

    羅南璋提到，除了4、5月的賞螢活動之外，今年降雨相對明顯，尤其「丹娜絲」颱風，以及後續的0728西南氣流，都讓園區土壤含水量豐沛，加上步道濕滑，又沒有照明設施，基於安全考量，林場夜間都不開放，楊柳颱風即將來襲，籲請遊客切勿摸黑擅闖，避免發生危險。

    連續降雨後，螢光小蕈現蹤於竹林內。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈現蹤於竹林內。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤，佇立於不起眼的落葉堆上。（圖由新化林場提供）

    連續降雨後，螢光小蕈在新化林場現蹤，佇立於不起眼的落葉堆上。（圖由新化林場提供）

