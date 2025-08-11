為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化縣火葬場8/12環評會 自救會將號召600人到場抗議

    彰化火葬場將於明（12日）召開環評會，自救會決定號召600人到場。圖為今年5月舉辦說明會，出動大批警力維持秩序。（資料照）

    2025/08/11 18:48

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑鄉親強力反彈，由於縣府已完成說明會程序，將於明（12日）召開環評會，自救會決定號召600人到場，請求環評委員否決開發，而警方也將出動120名警力到場維持秩序。

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，縣府推動的火葬場，排放都只是符合國家最低標準，應該要以國際標準加嚴，以有害健康的戴奧辛為例，國內排放標準是0.5奈克，國際早已加嚴到0.1奈克，尤其是彰化縣空污全台灣最糟，如今火葬場還要增設10部機組，將會大幅增加彰化空污量。

    二林芳苑反火葬場自救會副會長林麗美指出，目前預計出動10多部遊覽車前往縣立體育場，由於環評會將在明天下午1點半登場，鄉親將於12點半搶先表達反對蓋火葬場的聲音。

    環保局長江培根說，這次縣府是開發單位，環評委員全數外聘，而環保局所辦的環評會，都會透過「環保in彰化」臉書進行直播，有興趣民眾都可以上網觀看，民眾理性表達意見都很歡迎；至於有民眾提出排放標準應要加嚴執行，這都是可以拿出來討論的訴求。

    縣府今年5月間同步在彰化市與芳苑福海宮舉辦說明會，在芳苑場爆發衝突與推擠，場面一度失控。由於自救會將出動600人到場，警方也將派出120人維持秩序，防止衝突事件發生。

    今年5月說明會，在芳苑場爆發衝突與推擠，場面一度失控。（資料照）

