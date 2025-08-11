為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    西拉雅行動旅服亮相 互動遊戲贈限量好禮

    即日起與西拉雅國家風景區管理處行動旅服互動遊戲（比大小）更可獲贈限量西拉雅刺繡帽1頂，數量有限，送完為止。（西拉雅管理處提供）

    2025/08/11 11:20

    〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處行動旅服提升雙語溝通與即時服務能力，即日起與行動旅服人員拍照，追蹤管理處粉絲專頁，就可享有限量好物嘉義縣大埔巧包豆或東山咖啡或瓜瓜園地瓜酥等，捕獲野生行動旅服人員進行互動遊戲（比大小）更可獲贈限量西拉雅刺繡帽乙頂，數量有限，送完為止。

    西拉雅管理處現有2條行動旅服路線，包含「官田遊客中心」及「八田與一紀念園區」周邊。西拉雅管理處行動旅服人員身著亮眼的黃色背心，背心上有行動旅服的LOGO「問i」，提供行動式親切服務，行動旅服人員主動提供熱點分享讓您打卡，最棒旅遊行程推薦，讓您輕鬆暢遊西拉雅。

    官田遊客中心後方大草皮設置黑白時尚色系公共藝術「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，2024年榮獲美國繆斯國際設計大獎景觀設計-雕塑設計類別銀獎，2025年獲英國IAA倫敦設計大獎景觀設計-雕塑設計類別銀獎。另外，遊客中心2樓平台今年新增新欣國際陶瓷暨古笨港陶華園藝術總監謝東哲老師設計的「山水之羽」藝術牆。

    即日起與西拉雅國家風景區管理處行動旅服拍照，追蹤管理處粉絲專頁，就可享有限量好物嘉義縣大埔巧包豆或東山咖啡或瓜瓜園地瓜酥等。（西拉雅管理處提供）

