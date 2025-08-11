為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市標靶式科技執法 9/1起遷至光復路、大雅路

    竹市標靶式科技執法9/1起遷至光復路、大雅路。（圖由警方提供）

    竹市標靶式科技執法9/1起遷至光復路、大雅路。（圖由警方提供）

    2025/08/11 10:49

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局致力提升執法機動性及維護交通秩序與行人安全，自去年10月啟用標靶式科技執法至今已滿9個月，並針對標靶式科技執法成效進行全面評估。結果顯示，寶山路與建華街交叉口及武陵路196巷口的事故與違規行為顯著下降，並在觀測其他路口違規狀況後，決議將上述2處標靶式科技執法設備遷移至光復路一段544巷及大雅路（湳雅大魯閣前）行人穿越道，並自9月1日起執法。

    警察局表示，自科技執法啟用以來，竹市寶山路與建華街及武陵路196巷口2處路口的目標事故與違規行為明顯減少，月平均分別下降約30件及180件。鑑於這些路口的特定事故與違規情況已有顯著改善，警方決定將科技執法設備移設至違規情形較為嚴重的光復路一段544巷（逆向行駛）及大雅路（湳雅大魯閣前）行人穿越道不停讓行人路段，持續推動行人友善政策，並培養用路人遵守交通規則的良好習慣。

    警察局說明，新執法點位的宣導期自即日起至8月31日止，並將於9月1日起執法。警局將持續檢討與滾動調整執法地點，相關設備將轉移至其他肇事或違規嚴重的路段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播