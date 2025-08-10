為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    買奶粉送顯卡？ 尪說詞被愛妻懷疑 大樹藥局「現身掩護」網讚翻

    近來社群平台Threads瘋傳一段趣事，有人妻懷疑老公去藥局奶粉並獲得免費5070顯卡的說詞，文章引發網友熱議，最終釣出大樹藥局現身「證實」真有這項活動。（圖擷取自「大樹藥局」臉書粉專）

    近來社群平台Threads瘋傳一段趣事，有人妻懷疑老公去藥局奶粉並獲得免費5070顯卡的說詞，文章引發網友熱議，最終釣出大樹藥局現身「證實」真有這項活動。（圖擷取自「大樹藥局」臉書粉專）

    2025/08/10 17:23

    〔即時新聞／ 綜合報導〕每逢國內外節慶，許多商家會準備一系列應景活動，吸引民眾上門消費。近來社群平台Threads瘋傳一段趣事，一名人妻透露老公外出買奶粉，未料回家後，看到老公抱著一盒全新「顯卡」，聲稱是藥局送的活動贈品，讓她感到十分懷疑，文章引發網友熱議，最終釣出大樹藥局現身「證實」真有這項活動。

    據了解，一名女網友8日在Threads發文指出，一回家便看到出現一盒全新的輝達（NVIDIA） GeForce RTX 5070顯卡。正當原PO好奇，這是不是老公買給他自己的父親節禮物時，老公出聲解釋，這是他跑去大樹藥局買奶粉時，藥局送的免費贈品，不過原PO對於老公的說詞感到非常懷疑，不知道是否該不該相信老公。

    該文一出，吸引大批男網友展現「團結友愛」精神，「5070顧名思義就是5070元的禮品」、「5070真的非常爛，這串數字越大代表顯卡越差」、「我那天剛好在場，原來那個抽到的幸運兒是你先生」、「當時我排在你老公後面，最後一個被他買走我很生氣！」、「你找到一個100分的老公，一般是送5090的，為了家中電費請店家送5070」、「50是這個顯示卡系列，後面70才是顯示卡價錢，所以這張卡70塊，便宜貨」。

    隨著「買奶粉送5070顯卡」的消息被網友瘋傳，大樹藥局火速在臉書粉專發文證實確有其事，並指出民眾在14日前，到大樹藥局更買36罐量購奶粉與40罐營養品，就能免費加購5070顯卡，全台限量10份。不僅如此，大樹藥局的粉專小編還不忘在文中幽默笑說，「大樹不是在掩護，就是在幫忙掩護的路上」、「送爸爸神隊友的禮物」。

    對於大樹藥局的神回應，網友們紛紛給予熱烈讚美，「良心企業」、「真的是坦王」、「各位爸爸買起來」、「真懂爸爸們的心」、「果然是爸爸的後盾」、「把玩笑變成真啦，大樹我大哥」、「請全天下的爸爸支持大樹藥局」、「從今天起，大樹藥局就是我大哥」、「我才在脆上看到，大樹藥局行銷很厲害，動作真快」。

    據了解，這並非大樹藥局首次把網路玩笑變成真實活動的案例，先前大樹藥局也曾推出購買奶粉等制定商品，就送PS5 Slim數位版、Nintendo Switch 2等贈品，因此被不少網友們笑稱是另類的「許願池」，更有網友在留言起鬨，「許願iPhone 17 」、「什麼時後送套房」、「H100，拜託大樹了」。

