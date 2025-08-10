出租機車當越野車用 奧客1年前惡行YouTube揭露

出租車當越野車，硬要跨越颱風破損道路。（葉生弘提供）

2025/08/10 11:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕離島居大不易！但方便不是隨便，原本是租用機車給遊客，方便離島代步使用，卻變成越野車，1年前發生的事，如今終於從YouTube（YT）發現真相，原來是租車客惡搞，讓業者相當灰心，揚言未來不再經營租車業，讓遊客自行處理離島交通問題。

離島的將軍嶼因為地處2級離島，所有一切設備維修運費都非常貴，1輛卡車0.7噸運上馬公修理，運費來回16000，1輛機車運費來回600。YT影片中租車客人把機車當越野車騎，環島公路被颱風打斷，可以回頭，卻硬把機車騎過去，這樣的行為遊客覺得好玩，但業者看了卻是心累。

請繼續往下閱讀...

將軍嶼沒有加油站，光加油要提30公升的桶子到望安加油，加一次至少8桶，要搭船去望安加油再提回來，租車2-3小時含油收150元，有的客人還嫌貴，別讓每個離島都像東吉一樣，1小時跟1天都是350元，要租不租隨便，嫌貴就自己走路，嫌車爛就不要租，真的不要把方便當隨便，租車在將軍業者敢說肯定沒錢賺，那只是一個方便大家的服務，希望大家能不要那麼無腦的對待離島的一切資源，不然就不要來離島。

二級離島的一切無法用台灣的角度來思考，例如為什麼車型舊，大家要知道這裡沒人會修電腦車，電動車，業者只能買零件通用好修的車來用，平均每3年就要報廢一部的車架，因為銹到斷掉，煞車線、電瓶、煞車皮、排氣管、輪胎，不用6個月，全車要換掉一次，等這批機車全報廢了，業者不要在離島租機車了。

環島道路因颱風支離破碎，將出租機車當越野車使用。（葉生弘提供）

