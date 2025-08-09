苗栗頭份Y字路口車道標線「霧煞煞」 縣府將「改箭頭、畫導引」疏緩車流

苗縣府將頭份市中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路。（曾玟學提供）

2025/08/09 13:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府改善國道一號頭份交流道周邊中華路段交通，將中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路，以利疏導車流。但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓許多駕駛納悶可否以走內線車道往中華路？而停在中線車道等待，反而影響車流。

縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映，會同縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等相關單位會勘，討論後決議，調整車道標線，中間與外側兩個車道的原本直行標線，將調整為｢右轉箭頭｣標線、路面劃設｢自強路｣標字；內側左轉標線則改為｢左轉直行箭頭｣標線、路面劃設｢中華路｣標字，並重新劃設南下方向往中華路及自強路的｢導引線｣，輔助駕駛行駛。

陳光軒、曾玟學都表示，中華路南下銜接自強路的Y字路口前路段，原為2線道，因車流量大，路口交通號誌有紅燈右轉時相，供往自強路車輛通行；縣府近期調整為3線道，用意是內側車道供迴轉及往中華路方向，中、外線車道則為往自強路方向，盼能消化更多車流。

2人指出，但由於內側車道劃設有左轉標線箭頭及「左彎專用」標字，加上過路口後，往中華路行車動線是直線，造成許多駕駛不知所措，不知道可不可以走內線車道接中華路？也擔心被檢舉違規，導致出現車輛在中線車道等待情形，進而影響後方往自強路的車輛通行，失去增設車道的用意。

苗縣府擴增中華路南下車道為3線車道，用意是內線供往中華路，但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓用路人不知所措。（圖由曾玟學提供）

縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映，會同縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等相關單位會勘。（曾玟學提供）

