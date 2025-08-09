為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗頭份Y字路口車道標線「霧煞煞」 縣府將「改箭頭、畫導引」疏緩車流

    苗縣府將頭份市中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路。（曾玟學提供）

    苗縣府將頭份市中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路。（曾玟學提供）

    2025/08/09 13:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府改善國道一號頭份交流道周邊中華路段交通，將中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為3線車道，用意是內線供往中華路、中外2線則供往自強路，以利疏導車流。但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓許多駕駛納悶可否以走內線車道往中華路？而停在中線車道等待，反而影響車流。

    縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映，會同縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等相關單位會勘，討論後決議，調整車道標線，中間與外側兩個車道的原本直行標線，將調整為｢右轉箭頭｣標線、路面劃設｢自強路｣標字；內側左轉標線則改為｢左轉直行箭頭｣標線、路面劃設｢中華路｣標字，並重新劃設南下方向往中華路及自強路的｢導引線｣，輔助駕駛行駛。

    陳光軒、曾玟學都表示，中華路南下銜接自強路的Y字路口前路段，原為2線道，因車流量大，路口交通號誌有紅燈右轉時相，供往自強路車輛通行；縣府近期調整為3線道，用意是內側車道供迴轉及往中華路方向，中、外線車道則為往自強路方向，盼能消化更多車流。

    2人指出，但由於內側車道劃設有左轉標線箭頭及「左彎專用」標字，加上過路口後，往中華路行車動線是直線，造成許多駕駛不知所措，不知道可不可以走內線車道接中華路？也擔心被檢舉違規，導致出現車輛在中線車道等待情形，進而影響後方往自強路的車輛通行，失去增設車道的用意。

    苗縣府擴增中華路南下車道為3線車道，用意是內線供往中華路，但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓用路人不知所措。（圖由曾玟學提供）

    苗縣府擴增中華路南下車道為3線車道，用意是內線供往中華路，但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓用路人不知所措。（圖由曾玟學提供）

    縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映，會同縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等相關單位會勘。（曾玟學提供）

    縣議員陳光軒、曾玟學接獲反映，會同縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等相關單位會勘。（曾玟學提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播