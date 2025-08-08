全台首創！榴槤市集8/9登場 40家限定美食讓民眾「榴槤 」愛河

全台首創「榴槤市集」，歡迎大家來愛河體驗。（觀光局提供）

2025/08/08 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕氣味最濃、話題最猛的「榴槤市集」，將於 8月9日至10日下午3點到晚上9點，在高雄愛河盛大登場；高市觀光局強調，這是全台首次以榴槤為主題的市集，40店家推出「榴槤限定」商品、讓民眾「榴槤」愛河。

觀光局長高閔琳表示，榴槤香氣獨特，有「水果之王」的美譽，這次市集是全台首創以榴槤為主題的活動，邀請近40間店家，推出市集限定的榴槤美食，包括「榴槤冰火菠蘿油」、「金枕頭榴槤義式冰淇淋」、「天麻榴辛麵」、「榴槤味腰果奶油糰子」、「泰式榴槤咖哩雞」、「榴槤可麗露」等。

除了美食，市集也將榴槤的魅力延伸至視覺與生活，推出專屬IP角色「臭皮皮」；現場集結多家特色手作文創品牌，推出榴槤造型與配色的限定商品，如設計感十足的榴槤擴香石、榴槤色系的傘繩飾品等；市集僅有兩天，歡迎大家快揪親朋好友，一起來場「榴」連忘返的夏日感官體驗。

觀光局介紹40間店家推出的「榴槤限定」商品，包括「TAEBAK 韓食」將Q彈韓式年糕與榴槤乳酪結合，推出「榴槤乳酪年糕串」；「晃晃咖啡」則推出「浪榴槤拿鐵」，讓濃醇奶香與榴槤氣味在味蕾中激盪；「泰渴泰式奶茶」的「榴槤西米」，更是夏日甜點的新選擇，市集現場還有挑戰任務，完成後即可獲得限量贈品，歡迎大家相約一同來迎接前所未有的美食體驗。

相關活動資訊請上「高雄旅遊網」官網，或追蹤官方Facebook粉絲專頁。

榴槤市集限定美食──臭皮皮造型馬卡龍、榴蓮優格乳酪蛋糕。（觀光局提供）

榴槤市集限定美食──川辣榴槤。（觀光局提供）

榴槤市集限定美食──貓山王榴槤義式冰淇淋。（觀光局提供）

高雄愛河畔各式市集總是吸引大批人潮。（觀光局提供）

