    連結在地教育 青年學者養成營新營高中登場

    2025/08/07 13:46

    〔記者王涵平／台南報導〕位於新營區的國家圖書館南部分館目前工程進度近6成，國圖主辦的青年學者養成營第3場次在新營高中登場，來自全國的22位學子參加，館長王涵青期待南館啟用後，能與在地學校攜手打造學術扎根的沃土，成為支持年輕世代思辨、研究與創造的起點。

    青年學者養成營邁入第11年，今年首次於高中舉辦，象徵圖書館與在地教育的嶄新連結，來自新竹、苗栗、台南、屏東等地的青年齊聚，新營高中校長楊輝杰表示，圖書館是學習與思考的最佳夥伴，勉勵學員善用圖書館資源，持續拓展視野。南館的設立將為新營注入豐沛的知識能量，未來新營有望成為台灣重要的學術與文化聚集地。青年學者養成營選擇在此舉辦，正是與南館的在地扎根密切呼應，未來更將建立起長遠且深厚的合作關係。

    王涵青指出，國家圖書館南部分館未來將承載多項國家級功能，包括珍貴文獻的典藏、數位資源保存，以及專業修復實驗室與創新研發中心。館內設置可容納1300萬冊的高層高效書庫及200萬冊容量的自動化儲藏系統（ASRS），總典藏容量達1500萬冊。將打造具備親子共學、青少年研究、兒童探索、創客實驗、國際演講等多功能的開放空間，並設有國家級常設展，如「書的歷史」、「書的誕生」以及戶外公共藝術與生態庭園，兼具教育、文化與永續理念。綠建築設計獲鑽石級候選認證，展現對環境友善的高度承諾。

